С каждым днем в Приморье становится все холоднее
Приморские синоптики снова прогнозируют холода, сообщает «Deita. ru».
Приморские синоптики снова прогнозируют холода, сообщает «Deita. ru».
В среду, 6 декабря, в Приморье переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер северный,
Во Владивостоке так же небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северный,
В Уссурийске днем небольшая облачность, но без осадков. Ветер северный,
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный,
Таисия Масина.