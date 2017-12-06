С каждым днем в Приморье становится все холоднее

Источник: ДЕЙТА

В среду, 6 декабря, в Приморье переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха ночью −13…−35 °C, днем −5…−17 °C.

Во Владивостоке так же небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью −15…−17 °C, днем −10…−12 °C.

В Уссурийске днем небольшая облачность, но без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −24…−26 °C, днем −12…−14 °C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −15…−17 °C, днем −9…−11°C.