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03:13 (мск), источник: ДЕЙТА

С каждым днем в Приморье становится все холоднее

Приморские синоптики снова прогнозируют холода, сообщает «Deita. ru».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 88% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ДЕЙТА

В среду, 6 декабря, в Приморье переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха ночью −13…−35 °C, днем −5…−17 °C.

Во Владивостоке так же небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью −15…−17 °C, днем −10…−12 °C.

В Уссурийске днем небольшая облачность, но без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −24…−26 °C, днем −12…−14 °C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −15…−17 °C, днем −9…−11°C.

Таисия Масина.

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