Порошенко послал пранкера в задницу за вопрос о горилке

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По его словам, пранкерам удалось опровергнуть прошлогоднее заявление МИД Украины, согласно которому безопасность президента была сильно улучшена, и дозвониться до Порошенко больше не получится. «Так вот, спустя год, ответственно заявляю, что они сильно ошибались», — заявил Столяров.

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Пранкеры связались с Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили и обсудили с ним задержание Михаила Саакашвили. Президент рассказал, что следствие нашло связи бывшего губернатора Одесской области с местным бизнесменом Курченко и российскими спецслужбами для дестабилизизации ситуации в стране. По его словам, опального политика «поймали на горячем» и сейчас предъявляют обвинение. «Очень расстраиваюсь», — заявил Порошенко, добавив, что никаких жестких мер к Саакашвили применяться не будет.

Лексус решил «раскрыть» себя вопросом о том, что Порошенко много пьет, и запивает настойку боярышника горилкой. Реакция президента оказалась спокойной, он послал пранкера в задницу, и услышав пожелание отправиться туда же, повесил трубку.