Цены на билеты в цирк неприятно удивили жителей Владивостока

В интернет-пространстве появилась информация о ценах на новую шоу-программу — так, один билет в первые три ряда как центрального, так и среднего сектора обойдется в 2000 рублей, с 4 по 8-й ряд — в 1800 рублей, с 9 по 12 — в 1500, с 13 по 16 — в 1300, с 17 по 20 ряд — в 1100 рублей, с 21 по 23 — в 900, с 24 по 25 — в 700 рублей, а самые дешевые билеты — на последний ряд — стоят 600 рублей.