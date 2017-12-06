Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Интимная пластика: три реальные истории
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Представительство ЕС обратилось с призывом из-за Саакашвили
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Готова к морозам: Альбина Джанабаева позирует в роскошной шубе
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Цены на билеты в цирк неприятно удивили жителей Владивостока

Жители Владивостока, с нетерпением ожидавшие открытия обновленного цирка, оказались неприятно удивлены стоимостью билетов на представления, сообщает «Deita. ru».

В интернет-пространстве появилась информация о ценах на новую шоу-программу — так, один билет в первые три ряда как центрального, так и среднего сектора обойдется в 2000 рублей, с 4 по 8-й ряд — в 1800 рублей, с 9 по 12 — в 1500, с 13 по 16 — в 1300, с 17 по 20 ряд — в 1100 рублей, с 21 по 23 — в 900, с 24 по 25 — в 700 рублей, а самые дешевые билеты — на последний ряд — стоят 600 рублей.

При этом бесплатное посещение предусмотрено только для детей до 3-х лет, с трехлетнего возраста нужно будет приобрести билет по полной стоимости. Возмущенные пользователи уже подсчитали, что поход в цирк обычной семье с двумя детьми встанет «в копеечку». ⠀⠀

По традиции мнения пользователей разделились — кто-то уверен, что за такие деньги в новый цирк ходить никто не будет, кто-то, наоборот, уверен, что раз в год уж можно порадовать семью представлением в новом красивом здании.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Сборную России отстранили от Олимпиады-2018
Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили
Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря
СМИ: британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй
F-35 начал разваливаться в полете
ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
Решение МОК по России: полная версия МОК отстранил Олимпийский комитет России и открыл путь индивидуальным атлетам для участия в Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь