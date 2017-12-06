Цены на билеты в цирк неприятно удивили жителей Владивостока
Жители Владивостока, с нетерпением ожидавшие открытия обновленного цирка, оказались неприятно удивлены стоимостью билетов на представления, сообщает «Deita. ru».
Жители Владивостока, с нетерпением ожидавшие открытия обновленного цирка, оказались неприятно удивлены стоимостью билетов на представления, сообщает «Deita. ru».
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При этом бесплатное посещение предусмотрено только для детей до 3-х лет, с трехлетнего возраста нужно будет приобрести билет по полной стоимости. Возмущенные пользователи уже подсчитали, что поход в цирк обычной семье с двумя детьми встанет «в копеечку». ⠀⠀
По традиции мнения пользователей разделились —
Таисия Масина.