Чем гордятся в Хабаровском крае, станет известно на днях
Выбирают жители региона из 206 вариантов.
Выбирают жители региона из 206 вариантов.
Проект «Гордость Хабаровского края» завершится через неделю. Всего жители региона отдали более 50 тыс голосов, они выбирают из 206 вариантов в 4 номинациях, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации.
Голосование завершится в полночь 12 декабря. В день можно сделать свой выбор один раз в каждой номинации на сайте интернет-проекта.
Конкурс стартовал 15 сентября и проводится по инициативе молодёжного общественного движения «Мой край» при поддержке регионального правительства. Цель проекта — популяризация истории края, становление и укрепление патриотических ценностей.
Лидируют в номинации «Люди» — Анатолий Насыров, Николай Наволочкин и Елена Ларионова. В категории «События» — Международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны»,