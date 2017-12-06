Чем гордятся в Хабаровском крае, станет известно на днях

Проект «Гордость Хабаровского края» завершится через неделю. Всего жители региона отдали более 50 тыс голосов, они выбирают из 206 вариантов в 4 номинациях, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации.

Голосование завершится в полночь 12 декабря. В день можно сделать свой выбор один раз в каждой номинации на сайте интернет-проекта.

Конкурс стартовал 15 сентября и проводится по инициативе молодёжного общественного движения «Мой край» при поддержке регионального правительства. Цель проекта — популяризация истории края, становление и укрепление патриотических ценностей.