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03:36 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске работники статистики не досчитались горожан

Эксперты ожидают, что к январю 2018-го статистика окажется на их стороне.

Источник: Reuters

В дальневосточной столице вновь сокращается численность населения. Специалисты подсчитали, сколько жителей уехало из Хабаровска с января по октябрь 2017-го. Положительную динамику ожидают по итогам десятого месяца года.

По данным государственной статистики, на 1 октября численность населения города составила 614,6 тысяч человек — против 616,2 тысяч на начало года. Естественный прирост составил 107 человек, а вот показатели миграции обозначили снижение на 1720 человек. В число приехавших в Хабаровск входят и студенты: по данным районных комитетов, за сентябрь их насчитали 3429 человек, а по данным статистики — 2374. Расхождение связано с тем, что не все сведения, поступившие в миграционную службу, удалось обработать в сентябре.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в Железнодорожном районе людей стало больше на 188 человек, в Индустриальном — на 124 человека. А вот в остальных районах специалисты отметили миграционную убыль, при этом в Краснофлотском она составила 66%, несмотря на то, что это студенческий центр города. Несмотря на такие показатели, эксперты считают, что по состоянию на 1 января 2018 года ситуация станет лучше — численность населения составит 618 тысяч человек.

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