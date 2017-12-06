В Хабаровске работники статистики не досчитались горожан

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В дальневосточной столице вновь сокращается численность населения. Специалисты подсчитали, сколько жителей уехало из Хабаровска с января по октябрь 2017-го. Положительную динамику ожидают по итогам десятого месяца года.

По данным государственной статистики, на 1 октября численность населения города составила 614,6 тысяч человек — против 616,2 тысяч на начало года. Естественный прирост составил 107 человек, а вот показатели миграции обозначили снижение на 1720 человек. В число приехавших в Хабаровск входят и студенты: по данным районных комитетов, за сентябрь их насчитали 3429 человек, а по данным статистики — 2374. Расхождение связано с тем, что не все сведения, поступившие в миграционную службу, удалось обработать в сентябре.