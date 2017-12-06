Винтокрылые «скорые» спешат на помощь приморцам

Как сообщили в департаменте здравоохранения, общий налет винтокрылых «скорых» составил более 77 часов.

«Традиционно наибольшее количество вылетов совершено “северным” бортом. Как правило именно он задействован на дальних расстояниях, что связано с территориальной особенностью региона», — сообщили в ведомстве.

По данным Центра медицины катастроф Приморья, география полетов санитарной авиации каждые полгода расширяется. Все чаще помощь приходит и к жителям островных территорий. Только в ноябре вертолеты с красным крестом на борту дважды совершали посадку на островах.

«В первом случае эвакуировали 78-летнего жителя острова Попова, который доставлен в первичное сосудистое отделение Владивостокской клинической больницы № 4. В другом случае экстренно транспортирован житель острова Рейнеке, который с черепно-мозговой травмой доставлен в “тысячекоечную”», — сообщил заведующий отделом экстренной и планово-консультационной помощи ЦМК Дмитрий Бондарчук.

Отметим, что всего с начала 2017 года санитарная авиация Приморья совершила 201 вылет. В лечебные учреждения из отделенных районов за этот период доставлено 210 человек, еще 13 — получили консультации по дальнейшей тактике лечения или были прооперированы врачами Центра медицины катастроф на месте ввиду того, что транспортировка была противопоказана.

«В числе лидеров по приему тяжелобольных пациентов из края остаются краевая клиническая больница № 1, Владивостокская клиническая больница № 2, больше известная как “тысячекоечная”, ожоговое отделение ДВФОМЦ ФМБА России, краевая детская клиническая больница № 1, а также краевая клиническая больница № 2», — напоминают в департаменте здравоохранения.

Напомним, два вертолета санавиации работают в Приморье с 5 февраля 2016 года. Один санитарный вертолёт базируется в Кавалерово, второй — во Владивостоке.

Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до 7 тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в час, к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. Одно из главных преимуществ этих вертолетов — «лыжные» шасси, позволяющие сесть практически на любую площадку.

Как подчеркнул вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, задача по снижению смертности в Приморье является одной из самых приоритетных.

«Сегодня мы в числе тех регионов, где отмечаются позитивные изменения в здравоохранении. Важно, что по итогам 10 месяцев в Приморском крае отмечено снижение смертности по ряду показателей, в том числе и от сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул вице-губернатор.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уже со следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны. На эти цели субъекты получат средства из федерального бюджета.

Глава государства особое внимание в своем выступлении уделил вопросам здравоохранения. Владимир Путин отметил, что с учетом географии огромных, труднодоступных территорий России нужна и хорошо оснащенная служба санитарной авиации.

«Прежде всего это Сибирь, север, Дальний Восток. В 2017 году на покупку авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено 3,3 миллиарда рублей», — сообщил глава государства.