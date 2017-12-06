Хабаровчанки взяли «золото» в Москве

Победительницы чемпионата Хабаровского края «Абилимпикс» завоевали «золото» в Москве. Хабаровчанки принимали участие в III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. Всего на соревнования прибыли 900 победителей региональных чемпионатов из 75 субъектов России, работу которых оценивали 700 экспертов.

Чемпионками России стали сразу две жительницы краевого центра: в направлении «Резьба по дереву» победила ученица краевой школы-интерната № 4 Екатерина Веревкина и ученица этой же школы Анна Котелевец взяла золото в «Вязание спицами».

— Я считаю, что победа наших девочек не является случайностью. Ведь мы уделяем большое внимание их трудовому и эстетическому воспитанию. Аня и Катя очень хорошие девочки, воспитанные, аккуратные, трудолюбивые. Они обе самостоятельно проявили интерес к этим направлениям. Как только их способности начали проявляться, мы начали развивать их и совершенствовать. Воспитанницы — одаренные девочки. Катя занимается резьбой по дереву уже третий год, у нее есть также тяга к парикмахерскому искусству — все движения твердые, уверенные. А Аня на первое место ставит математику. Мы сразу поняли, что ее деятельность будет успешной, ведь в вязании также необходим расчет, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» и. о. директора КГКОУ «Школа-интернат № 4» Светлана Краюшкина.

«Абилимпикс» — это не только возможность получить опыт и продемонстрировать свои навыки. Этот Чемпионат способствует знакомству участников с ведущими специалистами своего дела, помогает ребятам с инвалидностью определиться с профессией.

— А вообще в нашей школе еще много талантливых детей. Главное — увидеть в ребенке задатки и интерес к направлению. Вся наша деятельность с ребятами проходит под лозунгом «Возможности не ограничены», — добавила Светлана Краюшкина.