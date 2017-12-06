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04:22 (мск), источник: Восток Медиа

Жителей Хабаровска за год стали в два раза реже выгонять с работы

С января по октябрь свои места покинули 3473 человека.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске снизилось число случаев увольнения жителей с работы. В этом году с января по октябрь компании и организации дальневосточной столицы заявили, что планируют убрать почти три с половиной тысячи человек. В 2016 году за аналогичный период этот показатель был в два раза больше.

По данным Центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района, по состоянию на 1 ноября 2017 уровень регистрируемой безработицы составил 0,31%. На 5145 вакансий в ведомстве официально отметились 1055 безработных. По статистике, на каждого из них приходится по 4,9 рабочих места. На 1694 вакансии из общего количества предусмотрели привлечение иностранной рабочей силы, если эти места не займут граждане России.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, средний размер пособия по безработице в октябре 2017 года составил 5036 рублей. Эти деньги получают 788 жителей Хабаровска. Однако не все горожане при увольнении обращаются в органы власти и запрашивают выплату пособий.

Кроме того, на 1 ноября 257 работодателей подали уведомления в Центр занятости населения Хабаровска о том, что они планируют освободить с занимаемых должностей 3473 человека. Это число в сравнении с аналогичным периодом 2016 года стало в два раза меньше — тогда специалисты насчитали 6787 горожан. Из тех, кому в этом году пришлось оставить своё место, за содействием в поиске подходящей работы обратились 1357 человек, что на 77 меньше, чем за десять месяцев 2016 года.

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