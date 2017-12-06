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04:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рынок автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке сократился на 2%

При этом более половины дальневосточного вторичного авторынка приходится на различные модели Toyota.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 декабря, PrimaMedia.

За первые 10 месяцев 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке составил 236,8 тысячи штук. Это на 2% меньше аналогичного показателя прошлого года (242,3 тысячи штук), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Более половины (52,3%) дальневосточного вторичного авторынка приходится на различные модели Toyota (123,8 тысячи). Наиболее популярными среди них являются: Corolla (15 259 шт.), Prius (8 211), Mark (6 891.), Crown (4 850), Corona (4 124) и Camry (3 671).

Помимо Toyota, в ТОП-10 наиболее популярных подержанных автомобилей на Дальнем Востоке входят такие марки как: Nissan (доля — 13,4%), Honda (7,5%), Mitsubishi (4,6%), Suzuki (3,6%), Subaru (3%), Mazda (2,5%), Lexus (2,5%), LADA (2,4%) и Daihatsu (1,4%). Отметим, что LADA — единственный «неяпонский» бренд, попавший в ТОП-10 автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке.

Напомним, ранее эксперты агентства сообщали, что рынок новых легковых автомобилей на Дальнем Востоке за 10 месяцев вырос на 9%.

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