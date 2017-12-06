Красноярцев пригласили на первую в городе «Серебряную елку»

23 и 24 декабря в Красноярске состоится предновогодний праздник в стиле европейских рождественских ярмарок — «Серебряная Елка». Как рассказали организаторы мероприятия, гостей ждет множество интересных локаций и событий:

открытый каток для всех желающих; два дня концертного шоу с участием музыкальных, танцевальных и артистических коллективов Красноярска и Сибири; красивые рождественские фотолокации; мастер-классы для детей и взрослых; встреча с Дедом Морозом, экзотическими животными и другими героями; веселые игры на свежем воздухе и ежечасные розыгрыши ценных подарков от радиостанции «Серебряный дождь — Красноярск» и партнеров.

Кроме того, в указанные дни с 12:00 до 20:00 на «Серебряной Елке» можно будет пройти квест по локациям с розыгрышем подарков, а также записать свое личное аудиопоздравление с Новым годом. Самые оригинальные поздравления прозвучат на весь Красноярск на волне 102,2 FM. Для любителей фото и селфи установят красивые новогодние декорации и уютные деревянные домики, украшенные ретрогирляндами.

По словам организаторов праздника, место для его проведения — площадка возле ТРЦ «Комсомолл» (ул. Белинского, 8), имеет сразу несколько преимуществ: «Можно приехать сразу и на праздник, и в ТРЦ за покупками и подарками к новогодней ночи. Замечательный бонус для тех, кто хочет всё успеть и не застревать в многокилометровых пробках. К тому же, гостям будет удобно заезжать на “Елку” по пути из Центрального в Советский район и обратно».

«Серебряная Елка» от радиостанции «Серебряный дождь — Красноярск» проводится в Красноярске впервые, но в планах организаторов — сделать мероприятие ежегодным и интересным не только для гостей, но и для участников: