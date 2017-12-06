В Хабаровском крае до конца года инвентаризируют все дворы
Их внесут в реестр, чтобы отремонтировать по программе «Формирование комфортной городской среды».
Их внесут в реестр, чтобы отремонтировать по программе «Формирование комфортной городской среды».
В Хабаровском крае в порядок привели все дворы, которые должны быть отремонтированы в текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава региона Вячеслав Шпорт поручил как можно быстрее завершить инвентаризацию остальных территорий, чтобы в следующем году приступить к работам.
Инвентаризация позволит собрать свежие данные, с помощью которых муниципальные власти примут решение, какие дворы в 2018 году они подадут на участие в программе ремонта.
«По результатам инвентаризации составляется паспорт обследуемой дворовой или общественной территории. Он включает в себя описание границ, покрытия проездов и тротуаров, наличия освещения, скамеек, урн, зелёных насаждений, архитектурных объектов, парковок и многое другое. Каждый элемент фотографируется. Итоговый документ позволяет получить полное представление о дворе, понять, в каких работах он нуждается», — рассказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.
«Проект хорошо пошёл в нашем регионе. Впервые реализуется такая смелая идея. От жителей требуется лишь выбрать, чтобы они хотели увидеть в своём дворе, как он должен выглядеть. Остальное власти сделают сами, все расходы берет на себя государство. Поэтому мы должны продолжить участвовать в проекте. Необходимо до конца года закончить все подготовительные работы», — отметил Вячеслав Шпорт.
В этом году Хабаровский край получил на проведение ремонтов 235,3 миллиона рублей, ещё 74,3 миллиона выделили из казны региона. Деньги позволили привести в порядок 168 дворов и 29 общественных территорий. По итогам года регион занял шестое место в рейтинге субъектов по реализации этого проекта.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в октябре завершился приём заявок от граждан на участие в реализации проекта на следующие годы.