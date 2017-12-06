В Хабаровском крае до конца года инвентаризируют все дворы

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае в порядок привели все дворы, которые должны быть отремонтированы в текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава региона Вячеслав Шпорт поручил как можно быстрее завершить инвентаризацию остальных территорий, чтобы в следующем году приступить к работам.

Инвентаризация позволит собрать свежие данные, с помощью которых муниципальные власти примут решение, какие дворы в 2018 году они подадут на участие в программе ремонта.

«По результатам инвентаризации составляется паспорт обследуемой дворовой или общественной территории. Он включает в себя описание границ, покрытия проездов и тротуаров, наличия освещения, скамеек, урн, зелёных насаждений, архитектурных объектов, парковок и многое другое. Каждый элемент фотографируется. Итоговый документ позволяет получить полное представление о дворе, понять, в каких работах он нуждается», — рассказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все сведения муниципальные власти занесут в специальный раздел на портале «ГИС ЖКХ». Это сделают для того, чтобы ими смогли воспользоваться граждане. Завершить инвентаризацию специалисты планируют до 25 декабря этого года. Пока только 46 поселений из 81 справились с этой задачей.

«Проект хорошо пошёл в нашем регионе. Впервые реализуется такая смелая идея. От жителей требуется лишь выбрать, чтобы они хотели увидеть в своём дворе, как он должен выглядеть. Остальное власти сделают сами, все расходы берет на себя государство. Поэтому мы должны продолжить участвовать в проекте. Необходимо до конца года закончить все подготовительные работы», — отметил Вячеслав Шпорт.

В этом году Хабаровский край получил на проведение ремонтов 235,3 миллиона рублей, ещё 74,3 миллиона выделили из казны региона. Деньги позволили привести в порядок 168 дворов и 29 общественных территорий. По итогам года регион занял шестое место в рейтинге субъектов по реализации этого проекта.