Автолюбители Хабаровска негодуют из-за повышения тарифов на парковке аэропорта

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 6 декабря, AmurMedia.

Не до конца отлаженный новый механизм оплаты парковки и повышенные тарифы ждут автолюбителей в хабаровском аэропорту. Однако в пресс-службе предприятия уверяют, система будет улучшаться, а тарифы не повышались уже семь лет, и появились основания это сделать, передает ИА AmurMedia.

В начале декабря в социальных сетях появились сообщения об изменении способа и системы оплаты парковки на стоянке аэропорта и последовавшем росте тарифов. Теперь на аэровокзале установлены паркоматы и терминалы оплаты. Нововведения сразу вызвали неоднозначную реакцию у жителей.

«Во Владивостоке нормально работают эти паркоматы, а тут, блин, реально выезд не сделали нормальный, «Вчера сам попал. За 15 минут нереально покинуть аэропорт», «Ну, веселые старты устроили…» — возмущаются некоторые пользователи. «Не хочешь платить, не заезжай на частную территорию», «Во многих городах нашей страны уже подобное происходит в аэропортах и, хочу заметить, уже давно» — отвечают другие.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, сейчас на въезде и выезде действуют по две полосы: правая предназначена для только леворульных автомобилей, левая подходит под оба типа машин. Водитель, минуя будку, в которой раньше находился оператор, выдающий талон, подъезжает к паркомату, отмеченному светофором и берет талон, нажав кнопку. После встречи пассажира необходимо расплатиться за время пребывания на территории парковки — это возможно сделать на крыльце выхода из аэровокзала, либо в центре парковки. Для этого функционирует терминал оплаты. Кроме того, установлены дежурные на въезде и выезде, а также возле терминала.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcHMOVanQDG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Хабаровский аэропорт, поставили паркоматы и всё стоит ? и так уже 30 минут, теперь платить 150 рублей за выезд ??‍♀</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое ??? (@dtp_khv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-30T08:16:47+00:00">Ноя 30 2017 в 12:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам представителя аэропорта, шумиха, возникшая в первые два дня, относительно стихла, и водители разобрались в новой системе.

— Нововведения всегда вызывают неудобства. Люди не смотрят, им нужно ехать дальше, — рассказывает руководитель пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

Отдельно стоит коснуться изменившейся тарификации парковки. По словам главы пресс-службы компании, была проанализирована ситуация в аэропортах регионов, после чего последовал вывод о том, что в Хабаровском крае соответствующие расценки занижены, а тарифы не менялись на протяжении семи лет.

— По-прежнему, пребывание на парковке менее 15 минут — бесплатное. По статистике, около 70% пользователей парковки находятся в этой категории, — заверяет Марина Кравченко.

Для остальных действует следующая тарификация:

— С 15 до 30 мин — 150 рублей.

— С 30 до 60 мин — 300 рублей.

— От 60 мин до 24 часов — 500 рублей.

— Свыше 24 часов за каждые 12 часов пребывания — 1 тысяча рублей.

Заметим, что была описана ситуация, в которой терминал оплаты не стал принимать талон у водителя грузовика, который пробыл на парковке меньше 15 минут.

— Я взяла у него талончик, вставляю, система мне выдает его обратно. Я его два раза вставила, а потом мы поняли, что водитель только заехал, терминал не принимает его, не пропечатывает, — рассказывает Марина Кравченко.

В такой ситуации возникает вопрос, что же делать водителю, который вполне резонно может принять такую ситуацию за неполадку системы. Особенно это тревожно с учетом того, что больше двух третей автолюбителей попадают именно в категорию бесплатно пребывающих. Остается надеяться, что этот момент будет исправлен, так как, сообщает Марина Кравченко, пока идет отладка и информирование водителей.