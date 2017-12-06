Автолюбители Хабаровска негодуют из-за повышения тарифов на парковке аэропорта
Пока водители критикуют новые терминалы и повысившиеся расценки, в организации уверяют, что идет отладка процесса.
Пока водители критикуют новые терминалы и повысившиеся расценки, в организации уверяют, что идет отладка процесса.
Хабаровск, 6 декабря, AmurMedia.
Не до конца отлаженный новый механизм оплаты парковки и повышенные тарифы ждут автолюбителей в хабаровском аэропорту. Однако в
В начале декабря в социальных сетях появились сообщения об изменении способа и системы оплаты парковки на стоянке аэропорта и последовавшем росте тарифов. Теперь на аэровокзале установлены паркоматы и терминалы оплаты. Нововведения сразу вызвали неоднозначную реакцию у жителей.
«Во Владивостоке нормально работают эти паркоматы, а тут, блин, реально выезд не сделали нормальный, «Вчера сам попал. За 15 минут нереально покинуть аэропорт», «Ну, веселые старты устроили…» — возмущаются некоторые пользователи. «Не хочешь платить, не заезжай на частную территорию», «Во многих городах нашей страны уже подобное происходит в аэропортах и, хочу заметить, уже давно» — отвечают другие.
Как уточнили в
По словам представителя аэропорта, шумиха, возникшая в первые два дня, относительно стихла, и водители разобрались в новой системе.
— Нововведения всегда вызывают неудобства. Люди не смотрят, им нужно ехать дальше, — рассказывает руководитель
Отдельно стоит коснуться изменившейся тарификации парковки. По словам главы
—
Для остальных действует следующая тарификация:
— С 15 до 30 мин — 150 рублей.
— С 30 до 60 мин — 300 рублей.
— От 60 мин до 24 часов — 500 рублей.
— Свыше 24 часов за каждые 12 часов пребывания — 1 тысяча рублей.
— Я взяла у него талончик, вставляю, система мне выдает его обратно. Я его два раза вставила, а потом мы поняли, что водитель только заехал, терминал не принимает его, не пропечатывает, — рассказывает Марина Кравченко.
В такой ситуации возникает вопрос, что же делать водителю, который вполне резонно может принять такую ситуацию за неполадку системы. Особенно это тревожно с учетом того, что больше двух третей автолюбителей попадают именно в категорию бесплатно пребывающих. Остается надеяться, что этот момент будет исправлен, так как, сообщает Марина Кравченко, пока идет отладка и информирование водителей.
В обозримом будущем стоянку аэропорта все же ждет некоторое количество изменений. Появится дополнительный терминал оплаты, дополнительные полосы на въезд и выезд, из которых одна будет выделена под общественный транспорт. Но большую часть нововведений стоит ждать только с наступлением теплого времени года.