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05:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Автолюбители Хабаровска негодуют из-за повышения тарифов на парковке аэропорта

Пока водители критикуют новые терминалы и повысившиеся расценки, в организации уверяют, что идет отладка процесса.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 6 декабря, AmurMedia.

Не до конца отлаженный новый механизм оплаты парковки и повышенные тарифы ждут автолюбителей в хабаровском аэропорту. Однако в пресс-службе предприятия уверяют, система будет улучшаться, а тарифы не повышались уже семь лет, и появились основания это сделать, передает ИА AmurMedia.

В начале декабря в социальных сетях появились сообщения об изменении способа и системы оплаты парковки на стоянке аэропорта и последовавшем росте тарифов. Теперь на аэровокзале установлены паркоматы и терминалы оплаты. Нововведения сразу вызвали неоднозначную реакцию у жителей.

«Во Владивостоке нормально работают эти паркоматы, а тут, блин, реально выезд не сделали нормальный, «Вчера сам попал. За 15 минут нереально покинуть аэропорт», «Ну, веселые старты устроили…» — возмущаются некоторые пользователи. «Не хочешь платить, не заезжай на частную территорию», «Во многих городах нашей страны уже подобное происходит в аэропортах и, хочу заметить, уже давно» — отвечают другие.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, сейчас на въезде и выезде действуют по две полосы: правая предназначена для только леворульных автомобилей, левая подходит под оба типа машин. Водитель, минуя будку, в которой раньше находился оператор, выдающий талон, подъезжает к паркомату, отмеченному светофором и берет талон, нажав кнопку. После встречи пассажира необходимо расплатиться за время пребывания на территории парковки — это возможно сделать на крыльце выхода из аэровокзала, либо в центре парковки. Для этого функционирует терминал оплаты. Кроме того, установлены дежурные на въезде и выезде, а также возле терминала.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам представителя аэропорта, шумиха, возникшая в первые два дня, относительно стихла, и водители разобрались в новой системе.

— Нововведения всегда вызывают неудобства. Люди не смотрят, им нужно ехать дальше, — рассказывает руководитель пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

Отдельно стоит коснуться изменившейся тарификации парковки. По словам главы пресс-службы компании, была проанализирована ситуация в аэропортах регионов, после чего последовал вывод о том, что в Хабаровском крае соответствующие расценки занижены, а тарифы не менялись на протяжении семи лет.

— По-прежнему, пребывание на парковке менее 15 минут — бесплатное. По статистике, около 70% пользователей парковки находятся в этой категории, — заверяет Марина Кравченко.

Для остальных действует следующая тарификация:

— С 15 до 30 мин — 150 рублей.

— С 30 до 60 мин — 300 рублей.

— От 60 мин до 24 часов — 500 рублей.

— Свыше 24 часов за каждые 12 часов пребывания — 1 тысяча рублей.

Заметим, что была описана ситуация, в которой терминал оплаты не стал принимать талон у водителя грузовика, который пробыл на парковке меньше 15 минут.

— Я взяла у него талончик, вставляю, система мне выдает его обратно. Я его два раза вставила, а потом мы поняли, что водитель только заехал, терминал не принимает его, не пропечатывает, — рассказывает Марина Кравченко.

В такой ситуации возникает вопрос, что же делать водителю, который вполне резонно может принять такую ситуацию за неполадку системы. Особенно это тревожно с учетом того, что больше двух третей автолюбителей попадают именно в категорию бесплатно пребывающих. Остается надеяться, что этот момент будет исправлен, так как, сообщает Марина Кравченко, пока идет отладка и информирование водителей.

В обозримом будущем стоянку аэропорта все же ждет некоторое количество изменений. Появится дополнительный терминал оплаты, дополнительные полосы на въезд и выезд, из которых одна будет выделена под общественный транспорт. Но большую часть нововведений стоит ждать только с наступлением теплого времени года.

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