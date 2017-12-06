Приморский край получит 18 новых автомашин для службы скорой помощи

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в край поступят семь автомашин класса «В» для моногородов. Это полноприводные авто так называемого «северного» исполнения и 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ.

Первые 11 автомобилей уже распределены между районными и городскими медицинскими учреждениями. Известно, что по одной машине получат СМП Владивостока, Арсеньева, Дальнегорска, Лазовской, Кавалеровской, Пластунской, Анучинской, Надеждинской, Пограничной, Чугуевской и Яковлевской районных больниц.

Семь автомашин с полным приводом получат Октябрьский, Красноармейский, Хорольский, Михайловский районы и СМП Спасска-Дальнего. Еще два автомобиля заступят на службу в центральную районную больницу Пожарского района.

Сспециализированный транспорт приобретается напрямую Минпромторгом у крупнейших российских автопроизводителей, определённых распоряжением Правительства. В рамках программы по обеспечению моногородов России автомобилями скорой медицинской помощи в 2017 году выделены средства на приобретение 262 машин. Семь из них — для Приморья. Соответствующее распоряжение правительства России было подписано 17 ноября.

В документе говорится, что Минпромторгу выделят из резервного фонда правительства России 680,7 миллиона рублей на дополнительную поставку скорых в 59 субъектов федерации. Автомобили будут напрямую покупать у крупнейших российских автопроизводителей. Это позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку.