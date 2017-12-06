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05:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Итоговое сочинение напишут 6 декабря школьники Иркутской области

Итоговое сочинение напишут учащиеся Иркутской области 6 декабря.

Итоговое сочинение напишут в школах Иркутской области 6 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя министра образования Приангарья Евгения Торунова. Он напомнил, что итоговое сочинение обязательно для учеников 11 классов — его результаты являются допуском к сдаче единого государственного экзамена. На выполнение работы школьникам даётся 235 минут.

«В случае получения за итоговое сочинение неудовлетворительного результата — “незачёт” — учащийся вправе пересдать его в резервные сроки — первую среду февраля или первую рабочую среду мая. Пересдача возможна не более двух раз», — сообщил Евгений Торунов.

Первый замминистра образования в регионе рассказал, что для школьников с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, для обучающихся на дому или в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, сочинение заменяется на изложение.

Кроме того, по желанию написать сочинение могут выпускники прошлых лет или обучающиеся организаций среднего профессионального образования. Результаты сочинения могут быть использованы для получения дополнительных баллов при приеме на обучение в вузы по программам бакалавриата и специалитета.

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