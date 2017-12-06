Итоговое сочинение напишут 6 декабря школьники Иркутской области
Итоговое сочинение напишут учащиеся Иркутской области 6 декабря.
Итоговое сочинение напишут учащиеся Иркутской области 6 декабря.
Итоговое сочинение напишут в школах Иркутской области 6 декабря 2017 года. Об этом сообщает
«В случае получения за итоговое сочинение неудовлетворительного результата — “незачёт” — учащийся вправе пересдать его в резервные сроки — первую среду февраля или первую рабочую среду мая. Пересдача возможна не более двух раз», — сообщил Евгений Торунов.
Первый замминистра образования в регионе рассказал, что для школьников с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, для обучающихся на дому или в специальных
Кроме того, по желанию написать сочинение могут выпускники прошлых лет или обучающиеся организаций среднего профессионального образования. Результаты сочинения могут быть использованы для получения дополнительных баллов при приеме на обучение в вузы по программам бакалавриата и специалитета.