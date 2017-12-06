Итоговое сочинение напишут 6 декабря школьники Иркутской области

Итоговое сочинение напишут в школах Иркутской области 6 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя министра образования Приангарья Евгения Торунова. Он напомнил, что итоговое сочинение обязательно для учеников 11 классов — его результаты являются допуском к сдаче единого государственного экзамена. На выполнение работы школьникам даётся 235 минут.

«В случае получения за итоговое сочинение неудовлетворительного результата — “незачёт” — учащийся вправе пересдать его в резервные сроки — первую среду февраля или первую рабочую среду мая. Пересдача возможна не более двух раз», — сообщил Евгений Торунов.

Первый замминистра образования в регионе рассказал, что для школьников с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, для обучающихся на дому или в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, сочинение заменяется на изложение.