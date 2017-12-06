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05:49 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый год все ближе: праздничная иллюминация зажглась на улицах Владивостока

На фонарях уже заметны световые контуры, а в витринах магазинов появились разноцветные гирлянды.

28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Владивосток, 6 декабря, PrimaMedia.

Предновогодним настроением наполняется Владивосток. На фонарях уже заметны световые контуры, а в витринах магазинов висят разноцветные гирлянды. Фотограф ИА PrimaMedia прогулялся по центральным улицам города с наступлением темноты и запечатлел, как город готовится к главному празднику.

Новогодняя иллюминация горит на городских улицах уже пятый день подряд. Каждый день она включаться вместе с уличным освещением после 17.00. Создавать праздничную атмосферу световые конструкции будут до середины января.

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