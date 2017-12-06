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07:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

6 декабря в Мотовилихе включат сирены

Жителей города просят не беспокоиться: тревога учебная.

6 декабря с 10:00 до 10:30 в Перми пройдет кратковременное включение системы оповещения населения.

В связи с проверкой системы оповещения ПАО «Мотовилихинские заводы» будут включены речевые и сиренные узлы.

Жителям, услышавшим звук сирен и речевое сопровождение, не стоит пугаться.

Плановая проверка системы оповещения носит учебный характер.

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