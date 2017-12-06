6 декабря в Мотовилихе включат сирены
Жителей города просят не беспокоиться: тревога учебная.
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Жителей города просят не беспокоиться: тревога учебная.
6 декабря с 10:00 до 10:30 в Перми пройдет кратковременное включение системы оповещения населения.
В связи с проверкой системы оповещения ПАО «Мотовилихинские заводы» будут включены речевые и сиренные узлы.
Жителям, услышавшим звук сирен и речевое сопровождение, не стоит пугаться.
Плановая проверка системы оповещения носит учебный характер.