Умер легенда французского рока Джонни Холлидей
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Знаменитый французский певец и композитор Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет, сообщила его супруга Летиция агентству Франс Пресс.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Знаменитый французский певец и композитор Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет, сообщила его супруга Летиция агентству Франс Пресс.
«Джонни Хэллидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них. И все же это так. Моего мужчины больше нет. Он покинул нас сегодня ночью, всю свою жизнь он прожил с мужеством и достоинством», — написала супруга музыканта в своем заявлении.
Рокер около года боролся с раком легких. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия скорее всего негативно отразилась на здоровье музыканта, и его состояние ухудшилось.
Джонни Холлидей (настоящее имя —