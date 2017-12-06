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05:06 (мск), источник: РИА Новости

Умер легенда французского рока Джонни Холлидей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Знаменитый французский певец и композитор Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет, сообщила его супруга Летиция агентству Франс Пресс.

Источник: РИА Новости

«Джонни Хэллидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них. И все же это так. Моего мужчины больше нет. Он покинул нас сегодня ночью, всю свою жизнь он прожил с мужеством и достоинством», — написала супруга музыканта в своем заявлении.

Рокер около года боролся с раком легких. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия скорее всего негативно отразилась на здоровье музыканта, и его состояние ухудшилось.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.

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