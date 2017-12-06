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08:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд из Иркутска в Улан-Батор запустят с 11 декабря

Он будет ездить три раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

На железной дороге скоро появится новый международный маршрут — из Иркутска в Улан-Батор. Первые пассажиры отправятся в столицу Монголии утром 11 декабря, и приедут туда уже на следующий день. Затем круглый год поезд будет отправляться из Иркутска в 8 часов утра по понедельникам, средам и пятницам. Из Улан-Батора в Иркутск поезд начнет ездить с 12 декабря по понедельникам, вторникам и субботам в 15:22 по монгольскому времени.

— В связи с появлением нового международного поезда Иркутск — Улан-Батор отменятся поезд Москва — Улан-Батор, и беспересадочные вагоны Иркутск — Улан-Батор в составах поездов Иркутск — Наушки — Сухэ-Батор — Улан-Батор, — сообщает пресс-служба железной дороги.

Кроме того, дневной экспресс, который возит пассажиров из Иркутска в Улан-Удэ и в обратном направлении, станет ежедневным с 12 декабря.

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