Пассажирский поезд из Иркутска в Улан-Батор запустят с 11 декабря

На железной дороге скоро появится новый международный маршрут — из Иркутска в Улан-Батор. Первые пассажиры отправятся в столицу Монголии утром 11 декабря, и приедут туда уже на следующий день. Затем круглый год поезд будет отправляться из Иркутска в 8 часов утра по понедельникам, средам и пятницам. Из Улан-Батора в Иркутск поезд начнет ездить с 12 декабря по понедельникам, вторникам и субботам в 15:22 по монгольскому времени.