Аномальные морозы пришли в Хабаровск и быстро не отступят

— До конца недели тепла не будет точно. Погода сейчас формируется в холодной воздушной массе. К тому же стих ветер, поэтому складываются условия для формирования инверсии. То есть, получается, воздух сейчас устойчивый, его движения нет. Но и с ветром большего комфорта тоже не будет: с ним температуры обычно чуть выше. В Хабаровске в эти дни установилась аномально холодная погода. Такие температуры у нас бывают где-то в конце декабря, в январе самый пик морозов. Сейчас же в краевом центре на 5−7 градусов ниже нормы. Однако говорить о ночных температурах под 40 градусов тоже не приходится. Отметка от 38 °C и выше наблюдается в горах Верхнебуреинского района, ниже 40 °C — в горах Аяно-майского района и прочее. Пока же мы даем температуру до конца недели в Хабаровске 28−30 градусов ночью, и днем в пределах −18…−21°C. Такие показатели в краевом центре до конца недели вполне реальны, — рассказала Людмила Игнатенко.