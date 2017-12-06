Аномальные морозы пришли в Хабаровск и быстро не отступят
Осадков при этом в краевом центре не ожидается.
Осадков при этом в краевом центре не ожидается.
Хабаровск, 6 декабря, AmurMedia.
Аномально холодная погода установилась в Хабаровске и продержится в городе до конца текущей недели. При этом осадков в эти дни в краевом центре не ожидается, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.
— До конца недели тепла не будет точно. Погода сейчас формируется в холодной воздушной массе. К тому же стих ветер, поэтому складываются условия для формирования инверсии. То есть, получается, воздух сейчас устойчивый, его движения нет. Но и с ветром большего комфорта тоже не будет: с ним температуры обычно чуть выше. В Хабаровске в эти дни установилась аномально холодная погода. Такие температуры у нас бывают
При этом, по словам специалиста, осадков в эти дни в дальневосточном центре не ожидается.
— Вчера мы наблюдали