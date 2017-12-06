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05:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Аномальные морозы пришли в Хабаровск и быстро не отступят

Осадков при этом в краевом центре не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 декабря, AmurMedia.

Аномально холодная погода установилась в Хабаровске и продержится в городе до конца текущей недели. При этом осадков в эти дни в краевом центре не ожидается, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— До конца недели тепла не будет точно. Погода сейчас формируется в холодной воздушной массе. К тому же стих ветер, поэтому складываются условия для формирования инверсии. То есть, получается, воздух сейчас устойчивый, его движения нет. Но и с ветром большего комфорта тоже не будет: с ним температуры обычно чуть выше. В Хабаровске в эти дни установилась аномально холодная погода. Такие температуры у нас бывают где-то в конце декабря, в январе самый пик морозов. Сейчас же в краевом центре на 5−7 градусов ниже нормы. Однако говорить о ночных температурах под 40 градусов тоже не приходится. Отметка от 38 °C и выше наблюдается в горах Верхнебуреинского района, ниже 40 °C — в горах Аяно-майского района и прочее. Пока же мы даем температуру до конца недели в Хабаровске 28−30 градусов ночью, и днем в пределах −18…−21°C. Такие показатели в краевом центре до конца недели вполне реальны, — рассказала Людмила Игнатенко.

При этом, по словам специалиста, осадков в эти дни в дальневосточном центре не ожидается.

— Вчера мы наблюдали какое-то подобие осадков. Можно сказать, с чистого неба. Такое явление характерно для наших районов. Влажность воздуха у нас достаточно хорошая, и поэтому происходит вымораживание, то есть, влага в виде таких маленьких кристалликов попадают на землю.

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