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05:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на интернет-аукционах продают рысь и страусов

Представляем подборку необычных животных.

Сервис объявлений Юла подготовил подборку самых необычных объявлений о продаже экзотических зверей в Красноярске.

Так, на одном из интернет-аукционов размещена информация о продаже рыси. Заводчик из Ачинска предлагает купить самца и самку за 190 тысяч рублей.

Продается в интернете двухлетний конголезский попугай из Африки. Продавец уверяет, что попугай приручен к рукам, однако пока не говорит ни слова. Стоимость птицы — 85 тысяч рублей.

За 50 тысяч рублей в Красноярске можно стать обладателем двух крупнейших австралийских птиц — страусов Эму.

«Ручные, любят людей, пять месяцев. Мальчик и девочка», — указывает в объявлении продавец.

За 45 тысяч рублей можно купить ручного енота, а за 11 тысяч рублей — пресноводного ската. Чуть меньше в Красноярске стоит лиса. Хищник обойдется в десять тысяч рублей.

Любители экзотики также смогут приобрести удава (19,9 тысяч рублей). Заводчик отмечает, что змея съедает в месяц пару маленьких кроликов или около шести крыс.

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