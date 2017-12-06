В Красноярске на интернет-аукционах продают рысь и страусов
Представляем подборку необычных животных.
Представляем подборку необычных животных.
Сервис объявлений Юла подготовил подборку самых необычных объявлений о продаже экзотических зверей в Красноярске.
Так, на одном из
Продается в интернете двухлетний конголезский попугай из Африки. Продавец уверяет, что попугай приручен к рукам, однако пока не говорит ни слова. Стоимость птицы — 85 тысяч рублей.
За 50 тысяч рублей в Красноярске можно стать обладателем двух крупнейших австралийских птиц — страусов Эму.
«Ручные, любят людей, пять месяцев. Мальчик и девочка», — указывает в объявлении продавец.
За 45 тысяч рублей можно купить ручного енота, а за 11 тысяч рублей — пресноводного ската. Чуть меньше в Красноярске стоит лиса. Хищник обойдется в десять тысяч рублей.
Любители экзотики также смогут приобрести удава (19,9 тысяч рублей). Заводчик отмечает, что змея съедает в месяц пару маленьких кроликов или около шести крыс.