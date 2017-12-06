Иркутянина наградили за помощь в поимке нетрезвого водителя

Об этом 5 декабря 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД в Приангарье.
Напомним, 30 ноября Анатолий Яковлев, следуя на своём автомобиле Toyota Surf по одной из улиц Иркутска, заметил, как инспекторы дорожной полиции на служебных машинах преследуют нетрезвого водителя BMW, который ранее скрылся с места ДТП и, уходя от погони, создавал аварийные ситуации на дороге. Чтобы помочь полицейским, Анатолий Яковлев перегородил путь злоумышленнику своим внедорожником. Благодаря его решительным действиям лихач оказался блокирован между служебными и гражданскими автомашинами, но успел совершить еще одно ДТП, повредив несколько транспортных средств. Задержать виновника серии дорожных инцидентов удалось лишь после нескольких выстрелов по колесам его транспортного средства.
Приветствуя смелый и мужественный поступок иркутянина, начальник Вячеслав Жилкин отметил, что такие неравнодушные и ответственные люди помогают полиции своевременно предотвращать трагедии на дорогах региона. Роман Синтоцкий пожелал Анатолию Яковлеву оставаться примером для окружающих.