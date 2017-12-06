Иркутянина наградили за помощь в поимке нетрезвого водителя

Напомним, 30 ноября Анатолий Яковлев, следуя на своём автомобиле Toyota Surf по одной из улиц Иркутска, заметил, как инспекторы дорожной полиции на служебных машинах преследуют нетрезвого водителя BMW, который ранее скрылся с места ДТП и, уходя от погони, создавал аварийные ситуации на дороге. Чтобы помочь полицейским, Анатолий Яковлев перегородил путь злоумышленнику своим внедорожником. Благодаря его решительным действиям лихач оказался блокирован между служебными и гражданскими автомашинами, но успел совершить еще одно ДТП, повредив несколько транспортных средств. Задержать виновника серии дорожных инцидентов удалось лишь после нескольких выстрелов по колесам его транспортного средства.