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06:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянина наградили за помощь в поимке нетрезвого водителя

Ценный подарок и общественную награду «За помощь полиции» вручили начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Вячеслав Жилкин и член общественного совета при ГУ МВД по региону Роман Синтоцкий иркутянину Анатолию Яковлеву, который своим автомобилем перегородил проезд иномарке с нетрезвым водителем, пытавшимся скрыться от полицейских после ДТП.

Об этом 5 декабря 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД в Приангарье.

Напомним, 30 ноября Анатолий Яковлев, следуя на своём автомобиле Toyota Surf по одной из улиц Иркутска, заметил, как инспекторы дорожной полиции на служебных машинах преследуют нетрезвого водителя BMW, который ранее скрылся с места ДТП и, уходя от погони, создавал аварийные ситуации на дороге. Чтобы помочь полицейским, Анатолий Яковлев перегородил путь злоумышленнику своим внедорожником. Благодаря его решительным действиям лихач оказался блокирован между служебными и гражданскими автомашинами, но успел совершить еще одно ДТП, повредив несколько транспортных средств. Задержать виновника серии дорожных инцидентов удалось лишь после нескольких выстрелов по колесам его транспортного средства.

Приветствуя смелый и мужественный поступок иркутянина, начальник Вячеслав Жилкин отметил, что такие неравнодушные и ответственные люди помогают полиции своевременно предотвращать трагедии на дорогах региона. Роман Синтоцкий пожелал Анатолию Яковлеву оставаться примером для окружающих.

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