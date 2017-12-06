Скандальный градоначальник вернулся в Приморье с новыми надеждами

Источник: ДЕЙТА

Предварительное расследование уголовного дела в отношении Игоря Сахуты завершено. В связи с этим Следственным комитетом Приморского края было принято решение об изменении меры пресечения — с содержания под домашним арестом на подписку о невыезде. В субботу, 2 декабря, Игорь Сахута вернулся в Дальнегорск.

Материалы уголовного дела следствие готовит для передачи в суд.

«Мы полагаем, что такая позиция органа предварительного расследования, когда медленно, но планомерно человеку смягчается избранная в отношении него изначально мера пресечения, говорит о том, что всё-таки у следствия есть определенные сомнения в тяжести тех составов преступлений, которые предъявлены моему подзащитному», — прокомментировал адвокат Игоря Сахуты Маргарита Люденко.

Что касается возможности добровольной отставки Игоря Сахуты с поста мэра города, защитник считает, что на данном этапе юридических оснований для принятия такого решения нет.

«Это личное дело Игоря Витальевича. Я, как адвокат, возражаю по поводу добровольной отставки на данном этапе. На сегодняшний день юридических оснований для отставки Сахуты нет. Говорить об отставке можно только в том случае, когда человек виновен в совершении преступления. Его виновность или невиновность — это исключительная прерогатива суда», — считает адвокат.

Напомним, с декабря 2016 года по 12 июля 2017 года мэр города содержался под стражей во Владивостокском СИЗО. 10 сентября 2017 года Игорь Сахута исполнил свой гражданский долг, в сопровождении сотрудника ГУФСИН проголосовав на выборах депутатов Думы Дальнегорского городского округа.

По версии следствия, Игоря Сахуту обвиняют в нанесении ущерба Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа в размере не менее 22 миллионов рублей при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. По версии следствия, администрация, руководимая Игорем Сахутой, приобрела у горожан 34 квартиры по завышенным ценам. Позднее, в отношении главы Дальнегорска было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».