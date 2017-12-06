Сотрудников красноярского мебельного производства проверят на ВИЧ
Планируется проконсультировать и протестировать около 100 представителей рабочих специальностей.
Планируется проконсультировать и протестировать около 100 представителей рабочих специальностей.
В рамках всероссийской акции «Стоп! ВИЧ/СПИД»
Как отметили специалисты Краевого центра СПИД, планируется проконсультировать и протестировать около 100 представителей рабочих специальностей.
«Многие люди, работающие на производстве, не знают, что каждый 100-й житель края живет с
Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном