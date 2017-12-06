Сотрудников красноярского мебельного производства проверят на ВИЧ

«Многие люди, работающие на производстве, не знают, что каждый 100-й житель края живет с ВИЧ-инфекцией. Многие из них ни разу не тестировались на ВИЧ. Между тем реальный риск заражения существует: если в жизни были сексуальные контакты без презерватива, употребление наркотиков, пирсинг или татуировки, переливание крови или оперативные вмешательства — стоит обследоваться на ВИЧ», — уточнили специалисты.