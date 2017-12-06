В Красноярске готовят к открытию новый каток
В пятницу откроется ледовая площадка на стадионе «Рассвет».
В пятницу откроется ледовая площадка на стадионе «Рассвет».
В пятницу, 8 декабря, на стадионе «Рассвет» откроется каток. Площадь ледовой площадки в этом году будет увеличена. Раньше красноярцы катались на коньках только по периметру футбольного поля. Теперь для них полностью зальют всю площадь стадиона. Об этом сообщили в
Общая площадь ледовой площадки составит 14 тысяч квадратных метров. Покататься можно по будням с 16 до 22 часов, по выходным — с 12 до 22 часов.
«Стоимость входного билета: взрослый — 50 рублей, детский — 30 рублей. Прокат коньков: взрослые — 100 рублей, детские — 80 рублей. Заточка коньков: взрослые — 60 рублей, детские — 50 рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, на Центральной набережной Енисея также заливают каток. Его площадь составит две тысячи «квадратов». Расположится он слева от спуска с Центрального парка до площадки «Арт-берег». Открытие состоится 17 декабря.