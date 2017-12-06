В Красноярске готовят к открытию новый каток

В пятницу, 8 декабря, на стадионе «Рассвет» откроется каток. Площадь ледовой площадки в этом году будет увеличена. Раньше красноярцы катались на коньках только по периметру футбольного поля. Теперь для них полностью зальют всю площадь стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе Красспорта.