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06:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске готовят к открытию новый каток

В пятницу откроется ледовая площадка на стадионе «Рассвет».

В пятницу, 8 декабря, на стадионе «Рассвет» откроется каток. Площадь ледовой площадки в этом году будет увеличена. Раньше красноярцы катались на коньках только по периметру футбольного поля. Теперь для них полностью зальют всю площадь стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе Красспорта.

Общая площадь ледовой площадки составит 14 тысяч квадратных метров. Покататься можно по будням с 16 до 22 часов, по выходным — с 12 до 22 часов.

«Стоимость входного билета: взрослый — 50 рублей, детский — 30 рублей. Прокат коньков: взрослые — 100 рублей, детские — 80 рублей. Заточка коньков: взрослые — 60 рублей, детские — 50 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, на Центральной набережной Енисея также заливают каток. Его площадь составит две тысячи «квадратов». Расположится он слева от спуска с Центрального парка до площадки «Арт-берег». Открытие состоится 17 декабря.

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