В тайге Приангарья охотник случайно застрелил своего товарища
Охотник перепутал мужчину со зверем.
Охотник перепутал мужчину со зверем.
В Приангарье следователи закончили работать над делом о гибели охотника в районе поселка Большеокинское Братского района. Причастным оказался 51-летний охотник, житель города Вихоревка.
Трагедия произошла 7 октября этого года. Во время коллективной охоты несколько мужчин разбрелись по лесу. Один из них в
Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).