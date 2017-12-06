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06:24 (мск), источник: АиФ Иркутск

В тайге Приангарья охотник случайно застрелил своего товарища

Охотник перепутал мужчину со зверем.

В Приангарье следователи закончили работать над делом о гибели охотника в районе поселка Большеокинское Братского района. Причастным оказался 51-летний охотник, житель города Вихоревка.

Трагедия произошла 7 октября этого года. Во время коллективной охоты несколько мужчин разбрелись по лесу. Один из них в какой-то момент заметил неподалёку движущийся предмет. Мужчине показалось, что это зверь и он выстрелил из ружья. Подойдя поближе он обнаружил, что выстрел произвел в своего 41-летнего товарища. Ранение оказалось серьезным, охотники попытались доставить раненного в больницу, но по дороге он скончался.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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