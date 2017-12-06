В тайге Приангарья охотник случайно застрелил своего товарища

Трагедия произошла 7 октября этого года. Во время коллективной охоты несколько мужчин разбрелись по лесу. Один из них в какой-то момент заметил неподалёку движущийся предмет. Мужчине показалось, что это зверь и он выстрелил из ружья. Подойдя поближе он обнаружил, что выстрел произвел в своего 41-летнего товарища. Ранение оказалось серьезным, охотники попытались доставить раненного в больницу, но по дороге он скончался.