Небольшой снег пройдет завтра в Приморье
На южном побережье края усилится холодный северный ветер.
На южном побережье края усилится холодный северный ветер.
Владивосток, 6 декабря, PrimaMedia.
Небольшой снег пройдет завтра утром и днем в Приморье. На южном побережье усилится северный,
Завтра с районов Китая и Северной Кореи на Японское море сместится циклоническая система. Днём циклон, углубляясь, будет перемещаться по центральной части акватории моря на восток к Сангарскому проливу. Южную половину Приморья накроет облачность фронтальных разделов этого циклона.
Во Владивостоке в утренние часы возможен слабый снег. Температура воздуха ночью −14…−17 °С. Днем усилится северный ветер. Температурный фон составит −11…−14°С.