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06:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Небольшой снег пройдет завтра в Приморье

На южном побережье края усилится холодный северный ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 100% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 декабря, PrimaMedia.

Небольшой снег пройдет завтра утром и днем в Приморье. На южном побережье усилится северный, северо-восточный ветер. Минимальная температура ночью составит −19…−28°С, на северо-востоке до -34°С, на побережье −12…−17°С. Дневной фон температуры воздуха существенно не изменится, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.ру.

Завтра с районов Китая и Северной Кореи на Японское море сместится циклоническая система. Днём циклон, углубляясь, будет перемещаться по центральной части акватории моря на восток к Сангарскому проливу. Южную половину Приморья накроет облачность фронтальных разделов этого циклона.

Во Владивостоке в утренние часы возможен слабый снег. Температура воздуха ночью −14…−17 °С. Днем усилится северный ветер. Температурный фон составит −11…−14°С.

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