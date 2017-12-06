Небольшой снег пройдет завтра в Приморье

Небольшой снег пройдет завтра утром и днем в Приморье. На южном побережье усилится северный, северо-восточный ветер. Минимальная температура ночью составит −19…−28°С, на северо-востоке до -34°С, на побережье −12…−17°С. Дневной фон температуры воздуха существенно не изменится, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.ру.