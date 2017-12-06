В Новосибирске прокуратура проверяет гимназию за незаконные поборы с родителей учеников
Инцидент касается образовательного учреждения в Ленинском районе.
Инцидент касается образовательного учреждения в Ленинском районе.
Новосибирской гимназией в Ленинском районе заинтересовалась прокуратура. Стало известно о том, что в образовательном учреждении с родителей учеников незаконно требовали выплаты поборов за уборку кабинета. Причем, стоимость услуги составляла 1500 рублей сотруднику некоммерческой организации.
Во время проверки стало ясно, что родители учащихся длительное время в нарушение требований законодательства об образовании за счет собственных денежных средств оплачивали уборку класса для того, чтобы их дети занимались в чистом кабинете.
— По результатам проверки заместитель прокурора района внес директору гимназии и руководителю Фонду представления с требованием устранить выявленные нарушения законодательства об образовании, Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Устранение выявленных нарушений законодательства взято в прокуратуре района на контроль, — комментируют в ведомстве.