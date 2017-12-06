В Новосибирске прокуратура проверяет гимназию за незаконные поборы с родителей учеников

Новосибирской гимназией в Ленинском районе заинтересовалась прокуратура. Стало известно о том, что в образовательном учреждении с родителей учеников незаконно требовали выплаты поборов за уборку кабинета. Причем, стоимость услуги составляла 1500 рублей сотруднику некоммерческой организации.

Во время проверки стало ясно, что родители учащихся длительное время в нарушение требований законодательства об образовании за счет собственных денежных средств оплачивали уборку класса для того, чтобы их дети занимались в чистом кабинете.