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07:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске прокуратура проверяет гимназию за незаконные поборы с родителей учеников

Инцидент касается образовательного учреждения в Ленинском районе.

Новосибирской гимназией в Ленинском районе заинтересовалась прокуратура. Стало известно о том, что в образовательном учреждении с родителей учеников незаконно требовали выплаты поборов за уборку кабинета. Причем, стоимость услуги составляла 1500 рублей сотруднику некоммерческой организации.

Во время проверки стало ясно, что родители учащихся длительное время в нарушение требований законодательства об образовании за счет собственных денежных средств оплачивали уборку класса для того, чтобы их дети занимались в чистом кабинете.

— По результатам проверки заместитель прокурора района внес директору гимназии и руководителю Фонду представления с требованием устранить выявленные нарушения законодательства об образовании, Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Устранение выявленных нарушений законодательства взято в прокуратуре района на контроль, — комментируют в ведомстве.

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