В Уфе оштрафован американский бизнес-тренер Брайан Трейси
В Уфе на 2 тысячи рублей оштрафован американский
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В Уфе на 2 тысячи рублей оштрафован американский
Сотрудники миграционной службы установили, что его семинар, который собрал несколько сотен человек, был организован с нарушениями. На американца составили протокол об административном правонарушении.
Напомним, ранее за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности был задержан и оштрафован