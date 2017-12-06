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08:02 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе оштрафован американский бизнес-тренер Брайан Трейси

В Уфе на 2 тысячи рублей оштрафован американский бизнес-тренер по саморазвитию Брайан Трейси, сообщает «ГТРК Башкортостан».

Сотрудники миграционной службы установили, что его семинар, который собрал несколько сотен человек, был организован с нарушениями. На американца составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности был задержан и оштрафован бизнес-тренер из ЮАР Аллан Клейнханс.

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