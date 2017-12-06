В Уфе 100-летняя долгожительница получила в свой юбилей личное письмо от Владимира Путина

Именинницу поздравили родные, близкие, а также администрация города. Долгожительнице был вручен памятный подарок от города, а также личное поздравление от президента России Владимира Путина.

Забира Галимзяновна родилась в 1917 году, в большой семье, где была 4-ым ребенком. Окончив школу, юная Забира пошла работать на Уфимский кабельный завод, где трудилась и в самые тяжелые военные годы. Всего она проработала на заводе 40 лет.

Сейчас уфимская долгожительница живет в семье внучки, с зятем и правнуками, окруженная любовью и заботой. Пенсионерка сетует, что многие не любят и не уважают своих стариков, бросают, «пристраивают» в дома престарелых. Забира Галимзяновна благодарна своим родным.