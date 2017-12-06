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08:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе 100-летняя долгожительница получила в свой юбилей личное письмо от Владимира Путина

В Уфе отметила свой 100-летний юбилей труженица тыла в годы Великой Отечественной войны, жительница Кировского района столицы, Рахимкулова Забира Галимзяновна, сообщает мэрия.

Именинницу поздравили родные, близкие, а также администрация города. Долгожительнице был вручен памятный подарок от города, а также личное поздравление от президента России Владимира Путина.

Забира Галимзяновна родилась в 1917 году, в большой семье, где была 4-ым ребенком. Окончив школу, юная Забира пошла работать на Уфимский кабельный завод, где трудилась и в самые тяжелые военные годы. Всего она проработала на заводе 40 лет.

Сейчас уфимская долгожительница живет в семье внучки, с зятем и правнуками, окруженная любовью и заботой. Пенсионерка сетует, что многие не любят и не уважают своих стариков, бросают, «пристраивают» в дома престарелых. Забира Галимзяновна благодарна своим родным.

Именинница говорит: «Даже и не верится, что мне уже 100 лет, всё шло своим чередом!..». В ответ на просьбу поделиться секретом долголетия, она ответила: «Всё нужно делать вовремя и в меру: и трудиться, и отдыхать… И нужно радоваться жизни!».

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