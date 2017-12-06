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06:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

И.о. ректора ИГУ назначен Игорь Бычков

Исполняющим обязанности ректора Иркутского государственного университета назначен Игорь Бычков.

Источник: Reuters

Исполняющим обязанности ректора Иркутского государственного университета назначен Игорь Бычков. Такой приказ Министерства образования и науки России 6 декабря 2017 года был зачитан представителем ведомства на собрании в ИГУ. Об этом стало известно «Байкал Инфо» из источников, близких к вузу. У ректора Александр Аргучинцева заканчивается срок полномочий, поэтому министерство назначило и.о., который будет управлять вузом до проведения выборов.

Напомним, на выборах ректора, которые состоялись 30 октября, ни один из двух кандидатов не набрал необходимого количества голосов — 50% + 1 голос. Александр Аргучинцев получил 55 делегатов конференции трудового коллектива и студентов, проректор Александр Шмидт — 44.

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