И.о. ректора ИГУ назначен Игорь Бычков

Исполняющим обязанности ректора Иркутского государственного университета назначен Игорь Бычков. Такой приказ Министерства образования и науки России 6 декабря 2017 года был зачитан представителем ведомства на собрании в ИГУ. Об этом стало известно «Байкал Инфо» из источников, близких к вузу. У ректора Александр Аргучинцева заканчивается срок полномочий, поэтому министерство назначило и.о., который будет управлять вузом до проведения выборов.