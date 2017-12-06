ХК «Сибирь» проиграл пятый матч подряд
Новосибирская хоккейная дружина на домашней арене не смогла выиграть у магнитогорского «Металлурга» — 1:2.
Новосибирская хоккейная дружина на домашней арене не смогла выиграть у магнитогорского «Металлурга» — 1:2.
ХК «Сибирь» проиграл пятый матч подряд, об этом сообщает
В очередном матче новосибирская хоккейная дружина не смогла победить магнитогорский «Металлург». Счет — 1:2. Шайбу забросил Андрей Ермаков с передачи Александра Бергстрема.
Следующую игру новосибирцы проведут также против «Магнитки», но уже на выезде. Она пройдет 9 декабря, начало в 19 часов.
Сейчас «Сибирь» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с 50 очками.