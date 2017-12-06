Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение в матче с «Барысом»
Челябинцы уступили в овертайме.
Челябинцы уступили в овертайме.
Анвар Гатиятулин назвал причины поражения «Трактора» в матче с казахстанским «Барысом» 5 декабря, стенограмма послематчевой
«Тяжелый матч. В первом периоде соперник начал активно, уверенности нам немного не хватало, но потом выровняли игру. Допустили ненужные ошибки, пропустили голы и получили ненужное удаление в средней зоне, чем и воспользовался соперник», — отметил главный тренер «чёрно-белых».
Наставник челябинцев также отметил, что очки команде хочется набирать в каждом матче, тем более был важен положительный результат в матче с «Барысом», который является соседом «Трактора» по турнирной таблице.
Отметим, что челябинские хоккеисты на выезде уступили в дополнительное время: хоккеистам «Барыса» потребовалось менее минуты овертайма, чтобы успешно воспользоваться представившимся большинством. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу казахстанцев.
Добавим, что шанс на реванш появится у «Трактора» совсем скоро — уже 9 декабря челябинцы примут «Барыс» на своём льду.