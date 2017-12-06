В Красноярске начали готовить лед для новогодних городков

На озерах в Красноярске начали резать лед для новогодних городков.

Блоки заготавливают на озере в районе Мясокомбината, а также на водоемах около деревни Песчанка. Толщина блоков около 20 см, а их вес достигает полтонны. За день рабочие заготавливают примерно 300 прозрачных ледяных глыб. Часть блоков с Песчанки оставят в Красноярске, а часть отправят в другие города края, где нет таких чистых водоемов.

«Мы пробовали вырезать свой лед, но он получается некачественным — желтая вода и рыбки во льду. Не очень эстетично, поэтому мы покупаем его в Красноярске», — рассказала руководитель управления культуры и туризма Енисейска Зоя Ким.

В Красноярске ледовые новогодние городки обещают открывать уже с 20 декабря. В некоторых районах города работа по созданию ледовых фигур уже началась.