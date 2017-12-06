На вокзале Пермь-2 открылась вторая выставка известных художников
Пассажиры поездов могут увидеть натюрморты Кончаловского, Хруцкого, Грабаря и других известных художников.
Пассажиры поездов могут увидеть натюрморты Кончаловского, Хруцкого, Грабаря и других известных художников.
На железнодорожном вокзале Пермь-2 открылась выставка репродукций натюрмортов из коллекции Пермской художественной галереи.
На выставке «Красота вокруг нас» представлены фотокопии работ известных художников Петра Кончаловского, Ивана Хруцкого, Игоря Грабаря, Аристарха Лентулова, Альберта Папикяна, Александра Куприна и других живописцев. По словам организаторов, с железнодорожного вокзала начинается знакомство приезжающих с краевой столицей. Произведения классического искусства будут вызывать положительные эмоции у гостей города.
Напомним, что первая выставка работ «Приглашение к путешествию» размещалась на вокзале с июня по ноябрь этого года. Экспозиция состояла из 17 фотокопий картин Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи и других известных художников.