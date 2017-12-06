На вокзале Пермь-2 открылась вторая выставка известных художников

На выставке «Красота вокруг нас» представлены фотокопии работ известных художников Петра Кончаловского, Ивана Хруцкого, Игоря Грабаря, Аристарха Лентулова, Альберта Папикяна, Александра Куприна и других живописцев. По словам организаторов, с железнодорожного вокзала начинается знакомство приезжающих с краевой столицей. Произведения классического искусства будут вызывать положительные эмоции у гостей города.

Напомним, что первая выставка работ «Приглашение к путешествию» размещалась на вокзале с июня по ноябрь этого года. Экспозиция состояла из 17 фотокопий картин Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи и других известных художников.