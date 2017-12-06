В Омске перенесли проведение кинофестиваля «Движение» на осень 2018 года

В Омске в 2018 году перенесли проведение кинофестиваля «Движение» на осень. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».

В Омске кинофестиваль «Движение» пройдет с 26 по 30 сентября 2018 года. Место проведения фестиваля пока неизвестно. В предыдущие годы мероприятие проводилось весной.