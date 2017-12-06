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08:14 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске перенесли проведение кинофестиваля «Движение» на осень 2018 года

Изначально планировали провести фестиваль весной.

В Омске в 2018 году перенесли проведение кинофестиваля «Движение» на осень. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».

В Омске кинофестиваль «Движение» пройдет с 26 по 30 сентября 2018 года. Место проведения фестиваля пока неизвестно. В предыдущие годы мероприятие проводилось весной.

Напомним, что министр культуры Омской области Юрий Трофимов недавно заявил, что в 2018 в Омске пройдет кинофестиваль «Движение». В прошлом году на его проведение потратили 29 млн рублей.

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