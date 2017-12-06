Угольное соседство. Как будем жить рядом с разрезами?

Жители частного сектора в Полысаево уже три года борются с угольщиками. Они возят на грузовиках по 30−60 тонн породы по единственной местной дороге пяти метров в ширину. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Местная жительница Татьяна Фейлер рассказала, что громоздкие машины постоянно создают заторы, а в прошлом году одна такая махина насмерть сбила человека. Мимо дороги, по тропинке, каждый день идут в школу и возвращаются из неё дети. Родители переживают: а что, если когда-нибудь большегруз заденет кого-то из них?

Частный сектор Полысаева, где проходит злосчастная дорога, считается подработанной территорией. Под домами жителей пустота, они не в шутку беспокоятся, что большегрузы лишний раз сотрясают и без того не очень надёжную землю под ногами. «Мы три раза перекрывали дорогу, просто выходили на улицу, не давая никому проехать. Наши требования: либо закрыть этот проезд для большегрузов, либо переселить людей из старого района. Но дорога ничья. Все наши требования заканчиваются тем, что её посыпают горельником», — говорит Татьяна. Комментировать ситуацию и пути её решения в угольной компании, которая отправляет большегрузы по дороге, отказались, сообщив, что тема действительно наболевшая и поднимать её не хочется.

От одного страдают сотни.

Похожая ситуация в Мысках. Местная жительница Ольга Иванова (имя изменено), рассказала, что город стал инфраструктурой для разреза. Технологическая трасса идёт вблизи жилых домов. Большегрузы базируются в городе — стоят на заброшенных предприятиях. Уголь в Междуреченск перевозят через центр города. Многие стремятся продать дома и уехать.

В Беловском районе люди боятся остаться и без жилья, и без воды. Одна из жительниц пгт. Инской и ветеран Беловской ГРЭС рассказала, что в районе есть риск техногенной катастрофы — в километре от гидроэлектростанции, в водоохраной зоне технологического водохранилища («Беловское море») расположится ещё один новый разрез, из-за которого возможна остановка станции. Дело в том, что она не рассчитана на большую сейсмичность, а разрез может давать 7−8 баллов из 10. Ежедневные взрывные работы угрожают жилым домам, социальным объектам, строительным конструкциям и оборудованию ГРЭС. Если насыпная дамба и гидроузел не выдержат колебаний земли и огромной массы воды, затопит всё до Ленинска-Кузнецкого!

В радиусе 20−30 км от Инского работают восемь крупных угольных разрезов. «В деревнях и окрестностях жуткая серая картина: кусты, деревья, травы и цветы покрыты въевшейся пылью — серая мгла и небо серо-голубое. Открытие нового разреза рядом с ГРЭС и посёлком грозит социальной, экологической и техногенной катастрофой», — говорит местная жительница Людмила Сампетова.

Как исправиться?

Юрий Манаков

Член Общественной палаты Юрий Манаков согласен, что в последнее время угольщики осваивают всё больше новых территорий Кузбасса и чаще затрагивают интересы сельских жителей. «Постановление правительства позволило изымать частные земли под угледобычу для госнужд. Государство ущемляет права одного частника в пользу другого. И федеральные законы не противоречат друг другу, но при этом нарушают 42 статью Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, и статью 209 ГК РФ о праве частной собственности на землю», — говорит Юрий Александрович.

Эколог считает, что нужно прекратить выдачу новых лицензий на некоторое время и разработать региональную программу развития угледобычи в Кузбассе, чтобы добывать уголь не хаотично, а по порядку, решая проблемы и людей, и угольщиков. В то же время начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области Игорь Шурыгин сообщает, что если люди против вредного воздействия и против того, чтобы их собственную землю забирали под госнужды, то органы местного самоуправления могут встать на сторону людей. Однако начальник департамента угольной промышленности Олег Токарев напоминает, что сейчас в угольной отрасли работает 97 тыс. человек и их зарплаты выше, чем у представителей других отраслей, — около 48 тыс. руб. в месяц. А на шахте Рубана в среднем люди получают 55 тыс. рублей, на разрезе «Кийзасский» — 60 тыс., а на шахте «Большевик» — больше 70 тыс. рублей. Кузбасс уже более полутора десятков лет является главным угледобывающим регионом страны.