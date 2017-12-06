Гигантских «морских змей» из США массово выбросило на побережье Чукотки
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. На южном побережье Чукотского полуострова нашли многочисленные змеевидные объекты длиной в
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. На южном побережье Чукотского полуострова нашли многочисленные змеевидные объекты длиной в
«“Морских змей” в этом году можно было наблюдать после сильных штормов на морских пляжах полуострова. Коричневые “головы” и “тела”, показывающиеся из морских волн, привлекали внимание и моряков с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря. По мнению одних, это, скорее всего, организмы животного происхождения: большие черви или же неизвестные науке морские змеи. Другие считали, что это объекты антропогенного происхождения. Третьи уверяли, что это
Нереоцистис Лютке (Nereocystis luetkeana) — представитель бурых водорослей. Вид распространен вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки. У водоросли длинный ствол (до 25 метров), а на его конце — пузырь. Несмотря на гигантские размеры, это однолетние водоросли. Заросли нереоцистиса бывают настолько густыми, что через них невозможно пробраться на лодке.
В декабре, когда водоросли отрываются от грунта, стволы с пузырем часто выбрасывает на Алеутских и Командорских островах. Реже нереоцистис добирается до южных Курильских островов и северной части Берингова моря. Видовое название Лютке водоросль получила в честь командира шлюпа «Сенявин» Федора Петровича Литке (Friedrich Benjamin von Lütke). Часть пути этого известного кругосветного путешественника проходила вдоль побережья Чукотского полуострова.