Гигантских «морских змей» из США массово выбросило на побережье Чукотки

«“Морских змей” в этом году можно было наблюдать после сильных штормов на морских пляжах полуострова. Коричневые “головы” и “тела”, показывающиеся из морских волн, привлекали внимание и моряков с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря. По мнению одних, это, скорее всего, организмы животного происхождения: большие черви или же неизвестные науке морские змеи. Другие считали, что это объекты антропогенного происхождения. Третьи уверяли, что это какие-то “мутанты”. А вот о родстве “морских змей” с ламинариями (“морской капустой”) догадывались немногие», — говорится в сообщении.