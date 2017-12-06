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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Гигантских «морских змей» из США массово выбросило на побережье Чукотки

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. На южном побережье Чукотского полуострова нашли многочисленные змеевидные объекты длиной в три-четыре человеческих роста, сообщает национальный парк «Берингия». По словам ученых, это гигантские водоросли, обычно растущие у побережья США. Их можно видеть на фото, опубликованных на сайте нацпарка.

«“Морских змей” в этом году можно было наблюдать после сильных штормов на морских пляжах полуострова. Коричневые “головы” и “тела”, показывающиеся из морских волн, привлекали внимание и моряков с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря. По мнению одних, это, скорее всего, организмы животного происхождения: большие черви или же неизвестные науке морские змеи. Другие считали, что это объекты антропогенного происхождения. Третьи уверяли, что это какие-то “мутанты”. А вот о родстве “морских змей” с ламинариями (“морской капустой”) догадывались немногие», — говорится в сообщении.

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Нереоцистис Лютке (Nereocystis luetkeana) — представитель бурых водорослей. Вид распространен вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки. У водоросли длинный ствол (до 25 метров), а на его конце — пузырь. Несмотря на гигантские размеры, это однолетние водоросли. Заросли нереоцистиса бывают настолько густыми, что через них невозможно пробраться на лодке.

В декабре, когда водоросли отрываются от грунта, стволы с пузырем часто выбрасывает на Алеутских и Командорских островах. Реже нереоцистис добирается до южных Курильских островов и северной части Берингова моря. Видовое название Лютке водоросль получила в честь командира шлюпа «Сенявин» Федора Петровича Литке (Friedrich Benjamin von Lütke). Часть пути этого известного кругосветного путешественника проходила вдоль побережья Чукотского полуострова.

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