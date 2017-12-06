Школьники Свердловской области в дни зимних каникул будут перевозиться организованными группами

ЕКАТЕРИНБУРГ. В дни зимних каникул все школьники Свердловской области будут перевозиться на праздничные мероприятия организованными группами. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Необходимо обеспечить безопасность организованных перевозок детей в дни новогодних и рождественских праздников, а также во время школьных каникул в декабре текущего года и в январе 2018 года.

Меры по повышению безопасности на дорогах области обсудили на заседании правительственной комиссии, которое по поручению главы региона Евгения Куйвашева провел вице-губернатор Азат Салихов.

Заместитель губернатора напомнил участникам совещания о приближении новогодних праздников и школьных каникул. Так, по его словам, необходимо усилить профилактическую работу по предотвращению ДТП с участием детей. В связи с этим он поручил главам муниципальных образований взять на личный контроль вопросы перевозки организованных групп детей в дни предстоящих праздников и каникул, в том числе — вопросы по оформлению документации при перевозке детей, а главам управленческих округов — обеспечить информирование госавтоинспекции о планируемых поездках. Азат Салихов убежден, что непрерывный контроль за организацией перевозок групп детей и своевременное принятие мер по выявлению нарушений требований законодательства позволит избежать возможных трагедий.

Кроме того, вице-губернатор обсудил с участниками заседания состояние горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах Свердловской области.

Отметим, что по поручению главы региона Евгения Куйвашева в текущем году областным бюджетом было выделено более пятисот миллионов рублей непосредственно на сохранение горизонтальной разметки на дорогах области в состоянии, отвечающим всем требованиям безопасности.

Азат Салихов призвал руководителей ответственных ведомств принять все меры по повышению круглогодичной различимости дорожной разметки и своевременности ее восстановления. Вице-губернатор пояснил, что нанесение горизонтальной разметки напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Он поручил федеральному управлению автомобильных дорог «Урал» организовать нанесение разметки и своевременность ее восстановления, и обновления на улично-дорожной сети. В первую очередь, на пешеходных переходах и по маршрутам движения общественного транспорта.