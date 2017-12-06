Школьники Свердловской области в дни зимних каникул будут перевозиться организованными группами
Главы муниципалитетов региона возьмут этот вопрос на личный контроль.
Главы муниципалитетов региона возьмут этот вопрос на личный контроль.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В дни зимних каникул все школьники Свердловской области будут перевозиться на праздничные мероприятия организованными группами. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Необходимо обеспечить безопасность организованных перевозок детей в дни новогодних и рождественских праздников, а также во время школьных каникул в декабре текущего года и в январе 2018 года.
Заместитель губернатора напомнил участникам совещания о приближении новогодних праздников и школьных каникул. Так, по его словам, необходимо усилить профилактическую работу по предотвращению ДТП с участием детей. В связи с этим он поручил главам муниципальных образований взять на личный контроль вопросы перевозки организованных групп детей в дни предстоящих праздников и каникул, в том числе — вопросы по оформлению документации при перевозке детей, а главам управленческих округов — обеспечить информирование госавтоинспекции о планируемых поездках. Азат Салихов убежден, что непрерывный контроль за организацией перевозок групп детей и своевременное принятие мер по выявлению нарушений требований законодательства позволит избежать возможных трагедий.
Кроме того,
Отметим, что по поручению главы региона Евгения Куйвашева в текущем году областным бюджетом было выделено более пятисот миллионов рублей непосредственно на сохранение горизонтальной разметки на дорогах области в состоянии, отвечающим всем требованиям безопасности.
Азат Салихов призвал руководителей ответственных ведомств принять все меры по повышению круглогодичной различимости дорожной разметки и своевременности ее восстановления.
© Служба новостей «АПИ».