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11:29 (мск), источник: Деловое сообщество

На ряде улиц в Ростове до конца недели будут отключать электричество

В течение трех дней, с 6 по 8 декабря, на ряде улиц Ростова-на-Дону будет временно прекращаться подача электроэнергии. Как сообщают «Ростовские городские сети», неудобства части жителей южной столицы будут связаны с проведением технических работ по исключению аварийных ситуаций в будущем.

В частности сегодня, 6 декабря, в период времени с 9 до 17 часов без подачи электричества придется посидеть жителям домов, которые имеют следующие адреса: ул. Тружеников 15, ул. 20-я Линия 41; ул. Просёлочная 9/71, 11/80; ул. Ревкомовская 120−124, 121−125; ул. Доброхимовская 77−89, 82−88; ул. 1-я Краснодарская 43/13; ул. 2-я Краснодарская 76, 75−113, 113/15; ул. Волгодонская 44−62, 45−61; ул. Гризодубовой 46−60, 61−67; ул. Лазаревская 29−39, 34−40;.

В четверг, 7 декабря, в эти же часы без электричества останутся дома по адресам: ул. Быковского 2, 2А, 3, 3/1, 3/2; ул. Тружеников 2А, 4, 6, ул. Кржижановского 9−113, 96−128; ул. Шатурская 25−49, 18−36; ул. М Расковой 1−11, 2−14; ул. Герцена 87−99; ул. Таганрогская 116 А, 116 Г, 116/5, 116/6; пер. Колоса 1−7, 2−4; ул. Мечникова 75, 75Д, 77Д, 77Е, 77Ж, 79/1; ул. Волгостроевская 1−33, 2−40; ул. Таганрогская 116 А, 116 Г, 116/5, 116/6.

В пятницу, 8 декабря, аналогично, с 9 до 17 часов, подача электроэнергии будет прекращена на ул. Рыльского 1−7, 2−24; пер. Карьерный 2−12.

Чуть больше неудобств придется потерпеть жителям домов по ул. Андрея Сладкова 85, 85/1, 85/2; ул. Быковского 85, 87/89 — здесь свет будут выключать в течение всех трех дней, с 6 по 8 декабря с 9 до 17 часов.

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