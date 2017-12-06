Романовскую империю монархиста Бакова признали официально

Лидер Монархической партии России, уральский политик и бизнесмен Антон Баков подписал соглашение между его Романовской империей и республикой Гамбия. Сегодня он обнародует этот документ, сообщает в среду, 6 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

Небольшое африканское государство признало Романовскую империю Антона Бакова и подписало с бизнесменом Меморандум о дружбе и сотрудничестве. Документ был подписан 1 декабря во время визита Антона Бакова в Африку.

По словам уральского монархиста, новая Романовская империя разместится на искусственных островах площадью 10 кв.м в территориальных водах африканской Республики Гамбия, первого государства, официально признавшего Романовскую империю и установившего с ней дипломатические отношения.

Ранее Антон Баков сообщил «АиФ-Урал», что встретился с бывшим и с новым президентами Гамбии Яйя Джамме и Адама Барроу, договорившись с ними о подписании документа.