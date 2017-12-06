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08:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Романовскую империю монархиста Бакова признали официально

Уральский политик обнародует документ.

Лидер Монархической партии России, уральский политик и бизнесмен Антон Баков подписал соглашение между его Романовской империей и республикой Гамбия. Сегодня он обнародует этот документ, сообщает в среду, 6 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

Небольшое африканское государство признало Романовскую империю Антона Бакова и подписало с бизнесменом Меморандум о дружбе и сотрудничестве. Документ был подписан 1 декабря во время визита Антона Бакова в Африку.

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По словам уральского монархиста, новая Романовская империя разместится на искусственных островах площадью 10 кв.м в территориальных водах африканской Республики Гамбия, первого государства, официально признавшего Романовскую империю и установившего с ней дипломатические отношения.

Ранее Антон Баков сообщил «АиФ-Урал», что встретился с бывшим и с новым президентами Гамбии Яйя Джамме и Адама Барроу, договорившись с ними о подписании документа.

Отметим, в Гамбии у Антона Бакова действует компания, которая планирует заниматься созданием насыпных островов. «Я с ними работаю, как девелопер, с 2012 года, больше 5 лет. Сейчас у них новый президент, пока очень активен, хочет сделать что-то доброе для народа. А еще это райское место, мое любимое в Африке», — рассказал политик «АиФ-Урал».

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