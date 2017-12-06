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08:46 (мск), источник: VN.ru

Сергей Ахапов: «Решение МОК беспрецедентное и жесткое»

Российскую делегацию в полном составе отстранили от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. В Корею российские спортсмены смогут поехать только под нейтральным флагом и при условии, что их допинговые пробы будут чисты. Однако новосибирские атлеты продолжают готовиться к соревнованиям.

От Новосибирской области на участие в Олимпиаде претендовали семь спортсменов. Это сноубордисты Николай Олюнин, Даниил Дильман и Мария Васильцова, лыжники Елена Соболева, Андрей Собакарев, Илья Черноусов, а также бобслеист Михаил Мордасов.

Увы, Россия не сможет принять участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 2018 года. Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российскую делегацию в полном составе по результатам расследования двух комиссий под руководством швейцарцев Дениса Освальда и Самуэля Шмидта, сообщают «Известия».

В Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены и под нейтральным флагом. Список определит еще одна комиссия МОКа. Российская сторона сможет обжаловать это решение в Спортивном арбитраже (CAS) в Лозанне, однако времени для этого практически не осталось. Олимпиада стартует уже девятого февраля.

От Новосибирской области на участие претендовали семь спортсменов: сноубордисты Николай Олюнин, Даниил Дильман и Мария Васильцова, лыжники Елена Соболева, Андрей Собакарев и Илья Черноусов, а также бобслеист Михаил Мордасов. В ноябре руководитель департамента физической культуры и спорта области Сергей Ахапов сообщил, что все спортсмены Новосибирской области прошли не меньше семи-восьми тестов на употребление допинга только в этом сезоне, в том числе за границей, и нарушений с их стороны замечено не было.

— С нашей стороны никакого употребления допинга сто процентов нет, — сообщил Архапов корреспонденту VN.ru. — Это и не нужно — у нас не циклический вид спорта. У каждого спортсмена за этот сезон уже взяли по восемь допинг-проб. Месяц назад, как только мы приехали на сборы в Австрию, к нам в пять утра заявились допинг-офицеры. Но по поводу своей чистоты мы не беспокоимся. Больше волнует политическая ситуация. Тем не менее, работаем в полном объеме, готовимся на сто процентов к Олимпийским играм.

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По поводу отстранения российской сборной от участия в играх Сергей Ахапов отметил:

— Решение беспрецедентное и чрезмерно жесткое, — говорит глава областного департамента спорта. — Особенно, что касается нейтрального флага и отстранения всей сборной. Я уверен, все точки еще не расставлены, будут обращения в суд. Спортсмены из Новосибирска сейчас продолжают готовиться — все на сборах. Это и сноубордисты, и лыжники, и бобслеисты. Все надеются на участие. Естественно, хочется выступать именно под российским флагом. Но, судя по последним заявлениям, такой возможности нас лишили.

Отметим, что в истории Олимпийских игр — это не первый случай, когда страну не пускают на соревнования. Первым правило непричастности игр к политике нарушил сам основатель барон Пьер де Кубертен, когда отстранил от Олимпиады в 1920 году спортсменов из Германии с формулировкой «за развязывание войны». В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле два болгарских штангиста были лишены золотых наград, так как их допинг-пробы дали положительные результаты. Руководители болгарской сборной в итоге сняли с соревнований всю команду своих тяжелоатлетов. На зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году сняли с соревнований всю женскую сборную России по лыжным гонкам, так как в крови Ларисы Лазутиной допинг-проба показала превышение нормы гемоглобина.

В 2005 году настал черед сборной Турции. Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала всю команду турецких тяжелоатлетов из-за того, что трое ее членов уклонились от прохождения допинг-тестов. А в 2006 году сборная Индии по тяжелой атлетике была отстранена от всех международных соревнований на два года, так как допинг-пробы четверых ее спортсменов дали положительный результат во время Игр Британского Содружества.

На летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро от участия из-за допинг скандала отстранили российских легкоатлетов, что составило почти треть всей сборной страны. Несмотря на это, российская сборная выступила достаточно достойно и заняла четвертое место в общем рейтинге стран. Через месяц разразился скандал с отстранением от участия всей паралимпийской сборной России.

Нынешние решения в отношении спортсменов из России, пусть и под предлогом борьбы с допингом, показывают, что МОК продолжает нарушать ими же провозглашенный принцип отделения политики от олимпийского движения.

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