В Петербурге умер художник и поэт Владлен Гаврильчик

Поэт и художник Владлен Гаврильчик скончался 5 декабря в Петербурге на 89 году жизни, сообщается на странице музея современного искусства «Эрарта» в социальной сети.

«Романтизируя портрет, поэтизируя убогий вид или превращая советскую мифологему в лубок, Гаврильчик иронически обыгрывает стремление человека к миру изящного, — говорится в сообщении — В какой-то мере личность самого Гаврильчика является апофеозом этого стремления: он проявил себя не только в живописи и графике, но и в фотографии, в создании объектов, и в довесок ко всему — в поэзии».

Владлен Гаврильчик родился 27 ноября 1929 года в Термезе Узбекской ССР, окончил Ташкентское Суворовское училище, а затем Ленинградское пограничное высшее военно-морское училище. Служил на кораблях тихоокеанского пограничного флота, а в 1955 уволился в запас и переехал в Ленинград.