Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Цены на игрушки обогнали инфляцию в четыре раза
В Чечне предложили свой вариант в случае отстранения РФ от ОИ
Путину сообщили о построенном в «никуда» наземном переходе
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Нечего скрывать: Валерия позирует в откровенном образе
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
12Задержание Михаила Саакашвили
09:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге умер художник и поэт Владлен Гаврильчик

Владлен Гаврильчик скончался 5 декабря на 89 году жизни.

Поэт и художник Владлен Гаврильчик скончался 5 декабря в Петербурге на 89 году жизни, сообщается на странице музея современного искусства «Эрарта» в социальной сети.

«Романтизируя портрет, поэтизируя убогий вид или превращая советскую мифологему в лубок, Гаврильчик иронически обыгрывает стремление человека к миру изящного, — говорится в сообщении — В какой-то мере личность самого Гаврильчика является апофеозом этого стремления: он проявил себя не только в живописи и графике, но и в фотографии, в создании объектов, и в довесок ко всему — в поэзии».

Владлен Гаврильчик родился 27 ноября 1929 года в Термезе Узбекской ССР, окончил Ташкентское Суворовское училище, а затем Ленинградское пограничное высшее военно-морское училище. Служил на кораблях тихоокеанского пограничного флота, а в 1955 уволился в запас и переехал в Ленинград.

В 1960 году взялся за рисование как художник-любитель, а в 1970 году отказался от инженерной карьеры, чтобы полностью посвятить себя искусству. Владлена Гаврильчика называют одним из наиболее ярких представителей первого поколения ленинградского андеграунда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Называет «мабушкой». В Петербурге мать и бабушка не могут поделить ребенка
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Трамп признает в среду Иерусалим столицей Израиля
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
F-35 начал разваливаться в полете
Умер легенда французского рока Джонни Холлидей
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь