В Петербурге умер художник и поэт Владлен Гаврильчик
Владлен Гаврильчик скончался 5 декабря на 89 году жизни.
Владлен Гаврильчик скончался 5 декабря на 89 году жизни.
Поэт и художник Владлен Гаврильчик скончался 5 декабря в Петербурге на 89 году жизни, сообщается на странице музея современного искусства «Эрарта» в социальной сети.
«Романтизируя портрет, поэтизируя убогий вид или превращая советскую мифологему в лубок, Гаврильчик иронически обыгрывает стремление человека к миру изящного, — говорится в сообщении — В
Владлен Гаврильчик родился 27 ноября 1929 года в Термезе Узбекской ССР, окончил Ташкентское Суворовское училище, а затем Ленинградское пограничное высшее
В 1960 году взялся за рисование как