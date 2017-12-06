Уфа может стать столицей «Тотального диктанта 2018»

Жители Башкирии голосуют за то, чтобы Уфа стала столицей всероссийского «Тотального Диктанта 2018».

Сейчас столица Башкирии находится на 12 месте. Однако отчаиваться не стоит. Мы уже почти догнали Москву, а до вхождения в первую пятерку городов нам не хватает всего тысячи голосов на сайте.

На сайте проекта сообщается, что комиссия будет выбирать столицу диктанта из пяти городов-участников, которые оказались в топе голосования. Объявят этот шорт-лист 28 декабря, а саму столицу определят через месяц — 27 января 2018 года.

Проголосовать за столицу можно здесь.