Уфа может стать столицей «Тотального диктанта 2018»
Голосование идет на официальном сайте проекта.
Жители Башкирии голосуют за то, чтобы Уфа стала столицей всероссийского «Тотального Диктанта 2018».
Сейчас столица Башкирии находится на 12 месте. Однако отчаиваться не стоит. Мы уже почти догнали Москву, а до вхождения в первую пятерку городов нам не хватает всего тысячи голосов на сайте.
На сайте проекта сообщается, что комиссия будет выбирать столицу диктанта из пяти
Проголосовать за столицу можно здесь.
Сам «Тотальный Диктант 2018» по всей стране пройдет 14 апреля.