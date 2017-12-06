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08:25 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре зафиксирован абсолютный суточный максимум количества осадков

В Самаре побит рекорд выпадения снега, установленный в 1937 году.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Во вторник, 5 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

По данным Объединенной гидрометеорологической станции Самары значение предыдущего максимума количества осадков зафиксированного на эту дату в 1937 году равнялось 10 мм.

Максимальное количество осадков в 2017 году достигло 24,4 мм.

Таким образом, превышение составило 14,4 мм.

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