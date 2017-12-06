В Самаре зафиксирован абсолютный суточный максимум количества осадков
В Самаре побит рекорд выпадения снега, установленный в 1937 году.
В Самаре побит рекорд выпадения снега, установленный в 1937 году.
Во вторник, 5 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».
По данным Объединенной гидрометеорологической станции Самары значение предыдущего максимума количества осадков зафиксированного на эту дату в 1937 году равнялось 10 мм.
Максимальное количество осадков в 2017 году достигло 24,4 мм.
Таким образом, превышение составило 14,4 мм.