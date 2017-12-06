Красноярцев позвали в Школу экологических волонтеров
Участников научат распознавать и оценивать риски для окружающей среды, такие как несанкционированные свалки, незаконные вырубки деревьев и прочее.
Участников научат распознавать и оценивать риски для окружающей среды, такие как несанкционированные свалки, незаконные вырубки деревьев и прочее.
C 11 декабря Сибирский федеральный университет приглашает всех желающих пройти обучение в первой Школе экологических волонтёров Красноярского края. Слушатели получат возможность приобрести практические навыки работы с экологической документацией, изучить основы экологического и лесного законодательства.
План занятий включает:
изучение вопросов контроля за оборотом объектов животного мира с учётом федерального и международного законодательства; выявление и пресечение нарушений законодательства РФ об охране и использовании животного мира, охране водных объектов, атмосферного воздуха; выявление и пресечение нарушений законодательства о недрах.
Слушатели, успешно окончившие курсы, получат сертификаты и памятные сувениры. Занятия пройдут в течение двух недель (с понедельника по четверг) с 18:30 по адресу: Красноярск, пр. Свободный, 82, строение 6 (здание Института нефти и газа), аудитория 1−18.
Все желающие стать слушателями Школы экологических волонтёров Красноярского края должны заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных и выслать их:
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Количество мест ограниченно. Обучение смогут пройти 30 человек.