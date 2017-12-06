Красноярцев позвали в Школу экологических волонтеров

C 11 декабря Сибирский федеральный университет приглашает всех желающих пройти обучение в первой Школе экологических волонтёров Красноярского края. Слушатели получат возможность приобрести практические навыки работы с экологической документацией, изучить основы экологического и лесного законодательства.

Участников научат распознавать и оценивать различного рода риски для окружающей среды, такие как несанкционированные свалки, незаконные вырубки деревьев и прочее. Лекции в Школе экологических волонтеров будут читать преподаватели СФУ, специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, городских природоохранных структур.

План занятий включает:

изучение вопросов контроля за оборотом объектов животного мира с учётом федерального и международного законодательства; выявление и пресечение нарушений законодательства РФ об охране и использовании животного мира, охране водных объектов, атмосферного воздуха; выявление и пресечение нарушений законодательства о недрах.

Слушатели, успешно окончившие курсы, получат сертификаты и памятные сувениры. Занятия пройдут в течение двух недель (с понедельника по четверг) с 18:30 по адресу: Красноярск, пр. Свободный, 82, строение 6 (здание Института нефти и газа), аудитория 1−18.

Все желающие стать слушателями Школы экологических волонтёров Красноярского края должны заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных и выслать их:

в виде скан-копии на адрес электронной почты gshevchenko@sfu-kras.ru (на первом занятии необходимо будет предоставить оригинал); либо почтой на адрес: 660041, Россия, город Красноярск, пр. Свободный, 79, с пометкой «в Институт экологии и географии».