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08:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске будет свой «Голубой огонёк»

Праздник при свечах организуют в краевой филармонии.

Хабаровская краевая филармония в преддверии Нового года готовит для своих зрителей ноу-хау. 23 и 24 декабря впервые в стилизованном кафе на втором этаже концертного зала пройдет праздничный «Голубой огонёк», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Люди будут сидеть за столиками, им предложат прохладительные напитки и лёгкие закуски, — рассказал генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Александр Емельянов. — Праздник пройдёт при свечах. В центре фойе поставим ёлку и рояль. Вести программу будет Ирина Батраченко. Вместе с ней веселить публику станут как артисты филармонии, так и приглашённые. Количество зрителей, которые попадут на «Голубой огонёк», ограничено — в стилизованном кафе смогут разместиться чуть больше 30 человек. Но если такой проект придётся любителям музыки по душе, в следующем году организаторы увеличат число мест.

К предстоящим праздникам филармония готовит новую сказку и для юных зрителей «Новогодний бал у Золушки». Её ставит Вадим Паршуков. Участвовать будут солисты государственного концертного ансамбля «Дальний Восток». Как обычно, перед сказкой состоится представление у новогодней ёлки с участием Деда Мороза и Снегурочки.

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