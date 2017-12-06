В Хабаровске будет свой «Голубой огонёк»

— Люди будут сидеть за столиками, им предложат прохладительные напитки и лёгкие закуски, — рассказал генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Александр Емельянов. — Праздник пройдёт при свечах. В центре фойе поставим ёлку и рояль. Вести программу будет Ирина Батраченко. Вместе с ней веселить публику станут как артисты филармонии, так и приглашённые. Количество зрителей, которые попадут на «Голубой огонёк», ограничено — в стилизованном кафе смогут разместиться чуть больше 30 человек. Но если такой проект придётся любителям музыки по душе, в следующем году организаторы увеличат число мест.



К предстоящим праздникам филармония готовит новую сказку и для юных зрителей «Новогодний бал у Золушки». Её ставит Вадим Паршуков. Участвовать будут солисты государственного концертного ансамбля «Дальний Восток». Как обычно, перед сказкой состоится представление у новогодней ёлки с участием Деда Мороза и Снегурочки.