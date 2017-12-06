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08:29 (мск), источник: Newslab.ru

Цена бензина в Красноярске побила новый рекорд

Стоимость автомобильного топлива выросла на крупной сети АЗС «Газпромнефть».

Источник: Reuters

Крупная сеть АЗС «Газпромнефть» подняла цены на бензин в Красноярске. Как сообщили Newslab.ru автомобилисты, накануне на заправках этой сети обновили ценники на АИ-92 и АИ-95.

Литр АИ-92 там продают за 37,25 руб. За АИ-95 на этих заправках теперь придется заплатить 39,50 руб. (бензин этой марки дорожал на АЗС «Газпромнефть» на прошлой неделе на 10 копеек — до 39,30 руб.).

Отметим, обычно заправки «Газпромнефть» последними поднимают цены на бензин в Красноярске. Но в этот раз именно эта сеть начала волну повышения цен и поставил новый рекорд. Именно там теперь продают самый дорогой бензин. На АЗС сети «25 часов», которая обычно первой повышает стоимость топлива, с сентября действуют прежние цены: АИ-92 продается за 37,10 руб., а АИ-95 — за 39,30 руб.

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