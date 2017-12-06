Задержанного за стрельбу в Гдыне белоруса оставили на свободе

Польская полиция задержала белоруса, но позже отпустила под подписку. По данным следствия, Свидерский 14 ноября дважды выстрелил из пистолета, в том числе один раз — в направлении человека, который теперь проходит в качестве пострадавшего.

Суд объяснил решение тем, что инцидент был спровоцирован потерпевшим, а не Свидерским. По словам Степана — конфликт разгорался, а ответственность за сохранность оружия лежала на нем. Он сделал предупредительные выстрелы, в том числе один — в направлении пострадавшего, чтобы разрешить ситуации. По словам опытного стрелка Свидерского, он стрелял так, чтобы не задеть людей.