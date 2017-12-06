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08:27 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанного за стрельбу в Гдыне белоруса оставили на свободе

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Белорус Степан Свидерский, которого обвиняют в покушении на убийство из-за стрельбы, которую он устроил в офисе компании Thomson Reuters, будет дожидаться суда на свободе.

Источник: Sputnik.by

Окружной суд отклонил жалобу прокуратуры на решение суда низшей инстанции и оставил Свидерскому меру пресечения без изменений.

Польская полиция задержала белоруса, но позже отпустила под подписку. По данным следствия, Свидерский 14 ноября дважды выстрелил из пистолета, в том числе один раз — в направлении человека, который теперь проходит в качестве пострадавшего.

Суд объяснил решение тем, что инцидент был спровоцирован потерпевшим, а не Свидерским. По словам Степана — конфликт разгорался, а ответственность за сохранность оружия лежала на нем. Он сделал предупредительные выстрелы, в том числе один — в направлении пострадавшего, чтобы разрешить ситуации. По словам опытного стрелка Свидерского, он стрелял так, чтобы не задеть людей.

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