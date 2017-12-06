Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Успех диеты зависит от генов
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
В Чечне предложили свой вариант в случае отстранения РФ от ОИ
Путину сообщили о построенном в «никуда» наземном переходе
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Российские спортсмены высказались об отстранении от Олимпиад
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США
Актера Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Анна Нетребко примерила необычную кепку
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Родченков выразил опасения за свою жизнь в связи с решением МОК
В решении МОК есть и хорошие для России новости
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
08:35 (мск), источник: РИА Новости

В Москве во второй половине дня начнется снегопад

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Снегопады начнутся в Москве во второй половине дня в среду, сообщается на сайте погодного центра «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА Новости

«В Москве и области облачно, в первой половине дня местами с прояснениями, начиная с западных районов области, а в столице в послеполуденные часы начнутся снегопады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве ожидается юго-восточный ветер 2−7 метров в секунду с постепенным усилением до 4−9 метров в секунду.

Температура воздуха в столице — от минус 1 до минус 3 градусов, по области — от нуля до минус 5 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Украина окончательно 'достала' Польшу
На Украине назвали причину задержания Саакашвили
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили
Трамп признает в среду Иерусалим столицей Израиля
Спецслужбы Британии предотвратили покушение на премьера
F-35 начал разваливаться в полете
Умер легенда французского рока Джонни Холлидей
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь