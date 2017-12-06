В Москве во второй половине дня начнется снегопад

Источник: РИА Новости

«В Москве и области облачно, в первой половине дня местами с прояснениями, начиная с западных районов области, а в столице в послеполуденные часы начнутся снегопады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве ожидается юго-восточный ветер 2−7 метров в секунду с постепенным усилением до 4−9 метров в секунду.