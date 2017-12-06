В Москве во второй половине дня начнется снегопад
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Снегопады начнутся в Москве во второй половине дня в среду, сообщается на сайте погодного центра «Фобос».
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Снегопады начнутся в Москве во второй половине дня в среду, сообщается на сайте погодного центра «Фобос».
«В Москве и области облачно, в первой половине дня местами с прояснениями, начиная с западных районов области, а в столице в послеполуденные часы начнутся снегопады», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве ожидается
Температура воздуха в столице — от минус 1 до минус 3 градусов, по области — от нуля до минус 5 градусов.