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10:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Новогодние мероприятия в Челябинске растянутся на месяц

Почти месяц продлятся в Челябинске мероприятия, приуроченные к Новому году. Они начнутся 8 декабря и закончатся в Рождество, 7 января.

Управление культуры Челябинска обнародовало афишу предстоящих событий. В ней около 40 мероприятий.

Афишу открывают новогодние чтения «Мороз стекло разрисовал», которые пройдут в библиотеке № 23, а закрывает празднование Рождества на площади Революции 7 января.

Кроме того, в программе — всевозможные конкурсы, спектакли и представления на самых разных площадках города. Главным из них является открытие ледового городка на площади Революции. Оно состоится 25 декабря в 17:00.

А накануне Нового года там же горожан ждет праздничный фейерверк. Залпы раздадутся в 23:00.

Далее центральная площадь Челябинска станет местом проведения детских утренников. Они будут проходить ежедневно со 2 по 6 января в 13:00.

Полная афиша новогодних мероприятий — на сайте Управления культуры администрации Челябинска.

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