Новогодние мероприятия в Челябинске растянутся на месяц
Почти месяц продлятся в Челябинске мероприятия, приуроченные к Новому году. Они начнутся 8 декабря и закончатся в Рождество, 7 января.
Почти месяц продлятся в Челябинске мероприятия, приуроченные к Новому году. Они начнутся 8 декабря и закончатся в Рождество, 7 января.
Управление культуры Челябинска обнародовало афишу предстоящих событий. В ней около 40 мероприятий.
Афишу открывают новогодние чтения «Мороз стекло разрисовал», которые пройдут в библиотеке № 23, а закрывает празднование Рождества на площади Революции 7 января.
Кроме того, в программе — всевозможные конкурсы, спектакли и представления на самых разных площадках города. Главным из них является открытие ледового городка на площади Революции. Оно состоится 25 декабря в 17:00.
А накануне Нового года там же горожан ждет праздничный фейерверк. Залпы раздадутся в 23:00.
Далее центральная площадь Челябинска станет местом проведения детских утренников. Они будут проходить ежедневно со 2 по 6 января в 13:00.
Полная афиша новогодних мероприятий — на сайте Управления культуры администрации Челябинска.